Google Chrome: Intelligente Tab-Organisation kommt – neues Feature soll wohl für Übersicht sorgen (Video)

Wer viel mit Google Chrome unterwegs ist, der könnte recht häufig mehr als eine Handvoll Tabs geöffnet haben. Irgendwann entwickelt man sein eigenes System der Organisiation, doch offenbar traut Google den Nutzern nicht zu, dies optimal zu bewältigen, denn man arbeitet an einer intelligenten Tab-Organisation. Ein neuer Button neben den Tabs soll für eine optimierte Organisation sorgen.



Google Chrome bietet eine Reihe von Möglichkeiten, um geöffnete Tabs zu organisieren: Die Tab-Reihenfolge lässt sich beliebig ändern, Tabs lassen sich fest anpinnen, mit den Tabgruppen lässt sich visuell Ordnung schaffen und wenn es zu viel, organisiert man sie in weiteren Fenstern. Die meisten Nutzer dürften irgendwann ihr eigenes System entwickeln, aber schon bald kann man sich wohl auch mit den intelligenten Algorithmen helfen lassen.

Obiger Tweet zeigt einen Button für die intelligente Tab-Organisation, der allerdings noch keine Funktion hat. Was sich genau dahinter verbirgt, lässt sich daher nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass durch Analyse des Nutzungsverhaltens die obigen Organisationsmöglichkeiten angewendet werden sollen. Ständig geöffnete Tabs werden angepinnt, diese vielleicht thematisch in Gruppen angeordnet oder gar in einzelne Fenster aufgeteilt. Wir dürfen gespannt sein, was da kommt.

