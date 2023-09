Pixel Update: Viele Leaks zur Pixel Watch 2, den Pixel 8-Smartphones, kommende Update-Revolution und mehr

Eine weitere Pixel-Woche geht zu Ende und brachte uns auch in den letzten Tagen wieder viele neue Leaks rund um die kommende Pixel Watch 2, die Pixel 8-Smartphones, den neuen Tensor-Chip sowie die kommenden Updates. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab neue Leaks zu den kommenden Pixel 8-Smartphones – diesmal sogar von offizieller Seite in Form von veröffentlichten Teasern und auch Bildmaterial zu weiteren Geräten wie etwa der Pixel Watch 2. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

So viel kosten die Pixel 8-Smartphones

Google wird schon bald die Pixel 8-Smartphones auf den Markt bringen und uns spätestens dann verraten, wie viel man für die beiden Smartphones verlangen wird. In den letzten Wochen gab es einige Leaks rund um die Preisgestaltung der beiden Geräte, bei denen die Wahrheit wohl irgendwo dazwischen liegt. Schon jetzt ist klar, dass Google die Zahl auf dem Preisschild deutlich erhöht und gerade im Pro-Bereich der vierstellige Bereich zur Normalität wird.

Wir erwarten, dass die finalen europäischen Preise im Laufe der nächsten Tage durchsickern, aber bis es soweit ist, könnt ihr euch schon einmal die Tendenz ansehen.

» Das sollen die Pixel 8-Smartphones kosten









Alle neuen Pixel 8-Leaks in der Übersicht

Die Pixel 8-Smartphones wurden in den vergangenen zwei Wochen so häufig geleakt, dass wir noch einmal auf die letzten Infos zurückblicken. Diese haben wie üblich gemeinsam, dass sie zuverlässig sind und schon offizielles Material enthalten.

» Alle neuen Infos zu den Pixel 8-Smartphones

Moto X war das Vorbild für die Pixel-Smartphones

Das Moto X feiert in diesen Tagen den zehnten Geburtstag und kann auf viele Nachfahren blicken: Denn das einzige Motorola-Smartphone, das unter dem Dach von Google entstanden ist, war offensichtlich Vorbild für die Pixel-Smartphones. Sowohl funktionell als auch zeitlich passt das sehr gut zusammen.

» Für diese Pixel-Features war das Motorola Moto X Vorbild

Tensor-SoC macht längere Updates möglich

Google will längere Updates anbieten und die Tür hat man sich dadurch nicht nur mit Android, sondern auch dem Tensor-Chip geöffnet. Mit der dritten Generation wird es dann wohl endlich soweit sein, dass man längere Updates als bisher gewohnt anbieten kann.

» Längere Updates dank Tensor-SoC?

Made by Google: Diese Produkte kommen

Das ‚Made by Google‘-Event findet am 4. Oktober statt und wir wissen längst, welche Geräte man Anfang des kommenden Monats präsentieren will. Wir fassen das noch einmal zusammen und zeigen euch auch, was es leider nicht geben wird.

» Diese neuen Pixel-Produkte wird Google vorstellen

Pixel Watch 2 im Detail

Google hat die Pixel Watch 2 auch ganz offiziell mit einem überraschend langen und ausführlichen Teaservideo geleakt. Wir bekommen den bisher besten Blick auf die neue Smartwatch und wissen daher sehr genau, welche Änderungen es im Vergleich zum Vorgänger geben wird.

» Google zeigt die Pixel Watch 2 im Teaservideo









Neue Google Store-Seiten für Pixel 8 und Pixel Watch 2

Wenn man schon Teaser veröffentlicht, dann können diese auch gleich an offizieller Stelle auftauchen. Im deutschen Google Store gibt es nun eine neue Landingpage sowohl für die Pixel 8-Smartphones als auch für die Pixel Watch 2. Klickt euch mal herein und schaut, wie die Produkte bereits jetzt vermarktet werden.

» Google startet neue Landingpages für Pixel 8-Smartphones und Pixel Watch 2

September-Update für die Pixel Watch

Mit einer Woche Verspätung hat Google das September-Update für die Pixel Watch veröffentlicht. Dieses bringt die üblichen Sicherheitsupdates und sicherlich auch Bugfixes mit.

» Google rollt September-Update für die Pixel Watch aus

Tensor-SoC soll effizienter werden

Der neue Tensor der dritten Generation soll nicht nur schneller als die Vorgänger werden, sondern auch effizienter. Durch eine neue Architektur will man an Leistung zulegen, verbesserte Chips integrieren und auch die Wärmeentwicklung deutlich besser als bisher in den Griff bekommen.

» Googles neuer Tensor-Chip soll effizienter sein

Pixel Watch mit Benachrichtigungsproblemen

Das jüngste Update der Pixel Watch-App für Android sorgt dafür, dass die Benachrichtigungseinstellungen der Smartwatch verlorengehen. Zwar keine große Sache, aber dennoch führt es dazu, dass man diese nun erneut einrichten muss. Aber auch dann werden sie vielleicht nicht gespeichert.

» Pixel Watch-Update löscht Benachrichtigungseinstellungen

Pixel Buds Lautstärkeprobleme beheben

Sollten die Pixel Buds für euch etwas zu leise sein, dann könnt ihr euch mit einem Workaround am Android-Smartphone behelfen. Dieser wurde offiziell von Google veröffentlicht, ist aber aufgrund der Notwendigkeit der Entwickleroptionen ein wenig ungewöhnlich. Außerdem erfordert es, dass eine Sicherheitsfunktion im Gesundheitsbereich abgeschaltet werden muss.

» So könnt ihr die Pixel Buds-Lautstärkeprobleme beheben









Pixel Watch-Schäden lassen sich nicht reparieren

Entsprechende Berichte gab es schon seit längerer Zeit und jetzt hat Google es offiziell bestätigt: Man ist nicht dazu in der Lage, das Display der Pixel Watch zu reparieren bzw. auszutauschen. Damit heißt es, dass ein Displayschaden bei der Smartwatch offiziell irreparabel ist, auch wenn es bereits Anleitungen im Internet für einen Displaytausch gibt – wenn man denn eines besorgen kann.

» Google kann keine Pixel Watch-Displays austauschen

