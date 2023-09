Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Viele neue Leaks und Teaser zeigen die Smartphones – alle neuen Infos (Galerie & Videos)

Die Vorstellung der Pixel 8-Smartphones rückt näher und damit nehmen wenig überraschend auch die Einschläge wieder zu, die uns noch die letzten Informationen liefern. Die vergangene Woche war in dieser Hinsicht sehr ergiebig, denn Google selbst hat gleich mehrere konkrete Teaser veröffentlicht – einen davon wohl unabsichtlich – und auch für die Preisgestaltung der Smartphones haben wir mittlerweile eindeutige Tendenzen.



Wenige Wochen vor der Präsentation neuer Google-Smartphones gibt es nahezu täglich neue Leaks, in der absoluten Hochphase gar mehrmals täglich, sodass man sehr schnell den Überblick verlieren kann. Erst am vergangenen Wochenende haben wir euch alle Informationen zu den Pixel 8-Smartphones geliefert und mittlerweile gibt es schon wieder viele neue Details. An den Spezifikationen wird sich nichts mehr ändern, die sind in Stein gemeißelt, aber dennoch gibt es zusätzliche Informationen.

In dieser Woche gab es den üblichen Leak-Durchbruch, bei dem Google selbst die neuen Smartphones zeigt und die Geräte langsam in den Händler-Datenbanken eintrudeln und daher auch den Vorbestellungsstart sowie die Preisgestaltung ans Licht kommt. Während hinter den Preisen noch ein kleines Fragezeichen gesetzt werden muss und diese vielleicht noch nicht die final aufgerufenen Zahlen zeigen, sieht es bei den offiziellen Google-Leaks natürlich anders aus.

Ein Fragezeichen, das vielleicht noch bis zum Release Bestand haben wird, ist der Verkaufsstart. Denn durch die Android 14-Verschiebung ist unklar, ob der von Google ursprünglich anvisierte Verkaufsstart gehalten werden kann. Auch Händler-Leaks in diese Richtung könnten auf alten Angaben basieren, sodass wir vielleicht erst zur Präsentation wissen werden, wann die Smartphones tatsächlich ausgeliefert werden können.









So viel sollen die Pixel 8-Smartphones kosten

In dieser Woche haben wir erfahren, dass die Pixel 8-Smartphones deutlich teurer werden. Das ist nicht wirklich überraschend, aber wer mit einem eher geringen Preisanstieg gerechnet hatte, könnte geschockt sein. Je nach Quelle werden um die 150 Euro mehr fällig oder etwa 20 bis 25 Prozent im Vergleich zum Verkaufspreis der vorherigen Generation. Hier die erwarteten Preissteigerungen in der Übersicht, die aber noch längst nicht bestätigt sind:

Pixel 8 128 GB: 845 Euro / 799 Euro (649 Euro)

845 Euro / 799 Euro (649 Euro) Pixel 8 256 GB: 918 Euro / 859 Euro (749 Euro)

918 Euro / 859 Euro (749 Euro) Pixel 8 Pro 128 GB: 1196 Euro / 1099 Euro (899 Euro)

1196 Euro / 1099 Euro (899 Euro) Pixel 8 Pro 256 GB: 1267 Euro / 1159 Euro (999 Euro)

1267 Euro / 1159 Euro (999 Euro) Pixel 8 Pro 512 GB: 1413 Euro / 1299 Euro (-)

Weitere Informationen zu diesen Preissteigerungen und warum diese vielleicht auch gerechtfertigt sind, findet ihr in diesem Artikel

Pixel 8-Teaser

In dieser Woche gab es gleich mehrere offizielle Teaser zu den Pixel 8-Smartphones sowie der Pixel Watch 2 und den Pixel Buds Pro. Wir haben euch natürlich zeitnah darüber informiert, daher hier nur die Kurzfassungen sowie die Bilder. Zuerst gab es den Leak im Pixel Phone Simulator, der das Pixel 8 Pro mit allen Details und voller Beschriftung zeigt. Zwei Tage später hat Google einen Event-Teaser für alle Geräte veröffentlicht und wenige Stunden darauf einen überraschend detaillierten Pixel 8-Teaser.

Hier findet ihr alle Bilder und Videos in der Übersicht, die wir in dieser Woche neu von den Pixel 8-Smartphones erhalten haben.









In den nächsten Tagen dürften weitere Teaser folgen, vielleicht auch offiziell von Google. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden und werden euch je nach Gegebenheit immer wieder eine Übersicht der neuen Informationen liefern. Alles was bisher an Spezifikationen und den sonstigen Rahmenbedingungen bekannt ist, findet ihr in diesem Artikel.