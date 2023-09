Pixel 8, Pixel Watch 2 & Pixel Buds Pro: Google zeigt die neuen Geräte im Teaser + versteckte Details (Videos)

Google wird in knapp vier Wochen zum ‚Made by Google‘-Event laden und während dieser Veranstaltung die neuen Pixel-Produkte vorstellen. Bisher hat man sich bedeckt halten, was man genau zeigen wird (als wenn wir es nicht wüssten…), doch jetzt verrät ein neues Teaservideo alle Produkte vorab. Ein kurzes Video gibt uns einen ersten Blick auf die Pixel 8-Smartphones, die Pixel Watch 2 und die neuen Pixel Buds Pro. Aber es gibt noch mehr.



Google hat vor wenigen Minuten ein neues Teaservideo zum kommenden ‚Made by Google‘-Event veröffentlicht und dabei nicht nur die neuen Produkte erstmals in versammelter Form gezeigt, sondern weitere Teaser versteckt. Aber der Reihe nach: Das Video beginnt mit dem Google-Logo, das sich langsam um 90 Grad dreht und die restlichen Buchstaben rund um die beiden ‚o‘ ausblendet. Aus diesen O’s formt sich anschließend die Ziffer 8 – steht natürlich für die Pixel 8-Smartphones.

Kurz darauf erhalten wir einen Blick auf die Kameraleiste der Pixel 8-Smartphones. Es folgt ein schneller Schnitt zur Pixel Watch 2, die ihrem Vorgänger mit Ausnahme der etwas anders geformten Krone sehr ähnlich sieht und anschließend ein weiterer Schnitt hin zu den Pixel Buds Pro. Letzte werden nicht in einer neuen Generation, dafür aber in neuen Farben erscheinen. Gut möglich, dass es neue softwareseitige Funktionen gibt, neue Hardware aber ziemlich sicher nicht.

Es endet mit obigem Titelbild, sodass eindeutig ist, dass sich das Event auch in diesem Jahr wieder um die Pixel-Smartphones dreht. Schaut euch einmal das folgende Video an, das vor wenigen Minuten veröffentlicht wurde und die neuen Produkte anteasert. Vielleicht entdeckt ihr noch zwei weitere Hinweise, die in diesem Video versteckt sind.









Vorbestellen ab 4. Oktober

Im Endbild ist sehr klein der Hinweis versteckt, dass sich die Produkte ab dem 4. Oktober vorbestellen lassen – also dem Tag der Präsentation. Ob sich das nur auf das titelgebende Pixel 8 bezieht oder auch auf die Pixel Watch 2, ist allerdings nicht eindeutig. Ich gehe aber davon aus, dass sich beide Produkte zugleich vorbestellen lassen und auch parallel auf den Markt kommen.

KI, KI, KI

Kann Google im Jahr 2023 ein Smartphone auf den Markt bringen und KI nicht erwähnen? Eine rhetorische Frage, die sich schon in den ersten Sekunden des Videos beantwortet. Denn die aus dem Google-Logo geformte 8 hat eine mehrfache Bedeutung. Zum einen haben die Smartphones wohl noch mehr Google an Bord. Zum anderen ist die 8 in den gleichen Farben die Googles KI-Anlauf rund um die Websuche gehalten – sicherlich kein Zufall.

In den nächsten Wochen sind weitere Teaser zu erwarten.

