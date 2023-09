Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Das sollen die neuen Smartphones kosten – Google dreht an der Preisschraube (Leak)

In wenigen Wochen wird Google die Pixel 8-Smartphones vorstellen und kurz darauf auf den Markt bringen – aber wie hoch werden die Verkaufspreise sein? Nachdem vor zwei Tagen bereits eine erste Tendenz zu deutlich höheren Preisen geleakt wurde, hat jetzt eine weitere Quelle die neuen europäischen Verkaufspreise verraten. Wenig überraschend bleibt es bei der Verteuerung, aber sie fällt etwas moderater aus.



Der Generationenwechsel vom Pixel 6 auf das Pixel 7 kam ohne Preissteigerung aus, was gerade in der aktuellen Zeit eine sehr große Überraschung gewesen ist. Aber es musste auch klar sein, dass das für die achte Generation nicht zu halten ist und somit die Pixel 8-Smartphones teurer werden als die Vorgänger. Die große Frage ist nur, wie weit Google den Preis nach oben korrigieren wird – und so langsam erhalten wir eine Antwort darauf.

Erst vor wenigen Tagen haben wir euch eine mutmaßliche Pixel 8-Preisgestaltung gezeigt, die von Erhöhungen in Höhe von 20 bis 25 Prozent ausging – ein kleiner Schock für die Fangemeinde. Jetzt gibt es einen neuen Leak aus einer wohl recht verlässlichen Quelle, die die offiziellen Verkaufspreise für Frankreich erfahren haben will. Es ist daher davon auszugehen, dass diese Euro-Preise auch in Deutschland gelten werden.

Glaubt man dem Leak, beginnt das Pixel 8 bei 799 Euro für 128 GB Speicherplatz und lässt sich für 859 Euro mit 256 GB Speicherplatz erwerben. Beim Pixel 8 Pro werden 1099 Euro für 128 GB aufgerufen, 1159 Euro für 256 GB und ganze 1299 Euro für 512 GB. Wer sich für das Pro-Modell interessiert, wird also um den vierstelligen Kaufpreis nicht herumkommen – abgesehen natürlich von Aktionen oder Rabatten in den ersten Monaten.









Die neuen Pixel 8-Preise in der Übersicht (Pixel 7 im Vergleich)

Pixel 8 128 GB: 799 Euro (649 Euro)

799 Euro (649 Euro) Pixel 8 256 GB: 859 Euro (749 Euro)

859 Euro (749 Euro) Pixel 8 Pro 128 GB: 1099 Euro (899 Euro)

1099 Euro (899 Euro) Pixel 8 Pro 256 GB: 1159 Euro (999 Euro)

1159 Euro (999 Euro) Pixel 8 Pro 512 GB: 1299 Euro (-)

Beachtet bitte, dass es sich dabei nur um Leaks ohne Quellenangabe handelt. Doch selbst wenn es ein zuverlässiger Händler-Leak wäre, muss das nichts über die endgültigen Verkaufspreise aussagen. Denn gerade beim ersten Einpflegen neuer Produkte ist es nicht selten, dass Platzhalter verwendet werden, bis die offiziellen Daten zur Verfügung stehen. In jedem Fall solltet ihr nicht damit rechnen, die Smartphones für eine geringe Preissteigerung im Vergleich zur siebten Generation kaufen zu können.

