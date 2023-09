Google Chrome: Großes Update zum 15. Geburtstag – der Browser erhält neue Funktionen und Designs

Nicht nur Google feiert in diesen Tagen ein Jubiläum, sondern auch beim Browser Google Chrome gibt es etwas zu zelebrieren. Denn anlässlich des 15. Geburtstags des Browsers kündigt man jetzt ein großes Update an, das neue Funktionen mit sich bringt, verbesserte Oberflächen, einen optimierten Phishing-Schutz und einiges mehr. Es gibt eine ganze Reihe von Neuerungen.



Google Chrome wird 15 Jahre alt und ist damit gerade einmal zehn Jahre jünger als das Unternehmen Google. Der Browser kann längst auf enorme Erfolge zurückblicken und hat nach eigenen Angaben mehrere Milliarden Nutzer. Im Google-Blog hat man eine ganze Reihe von Statistiken und Informationen zur Selbstbeweihräucherung veröffentlicht. Viel spannender sind aber die Updates, die man nun anlässlich dessen angekündigt hat.

Browser-Design anpassen

Schon seit längerer Zeit lässt sich der Browser farblich mit nur wenigen Klicks anpassen, was in den letzten Monaten immer weiter verbessert wurde. Jetzt hat man diesen Bereich erneut optimiert und ermöglicht den Nutzern auch den schnellen Wechsel zwischen einer hellen und einer dunklen Oberfläche. Außerdem wird das Design in Richtung Material You aktualisiert, wobei die Änderungen eher geringer Natur sind und vielleicht gar nicht allen Nutzern auffallen werden.

Passwortmanager und Profile im Menü

Der kürzlich rundum erneuerte Passwortmanager findet sich jetzt auch im Browsermenü. Das war bereits seit einigen Wochen der Fall, wird jetzt aber noch einmal separat angekündigt. Außerdem wird der Wechsel zwischen dem Standardprofil und dem Arbeitsprofil durch einen neuen Eintrag im Chrome-Menü noch leichter (siehe dazu auch obige Animation für das Browserdesign).

Neuer Chrome Web Store

Erst am Montag haben wir über das neue Design des Chrome Web Store berichtet und jetzt kündigt man dieses offiziell an. Das Design wurde deutlich modernisiert und soll dafür sorgen, dass Nutzer die starken Erweiterungen oder Browser-Themen noch schneller finden können oder ihnen entsprechende Erweiterungn vorgeschlagen werden.

Seitenleiste mit Websuche

Ebenfalls eine Neuerung, die schon vor einigen Wochen entdeckt wurde: Die Google Websuche lässt sich jetzt in die Seitenleiste verfrachten und anschließend werden die Ergebnisse nur an dieser Stelle gezeigt. Ein Klick auf ein Ergebnis öffnet die Seite im Hauptteil, sodass die Seitenleiste zu einer Art Navigation wird.

Schutz vor Phishing

In puncto nachhaltiger Wirkung vielleicht das wichtigste Update: Google Chrome will den Phishing-Schutz stark verbessern. Bisher wurden die Listen der Phishing-Webseiten in etwa alle 30 bis 60 Minuten abgeglichen, doch das ist nicht schnell genug. Denn laut Googles Angaben existiert ein Großteil der Phishing-Seiten nur 10 Minuten und richtet in dieser kurzen Zeitspanne größere Schäden an. Um dennoch vor diesen warnen zu können, wird die Liste nun in Echtzeit aktualisiert.

Durch die Verkürzung der Zeitspanne zwischen Erkennung und Abwehr erwartet Google einen um 25 % verbesserten Schutz vor Malware und Phishing-Bedrohungen. Dieses Update wird in den kommenden Wochen in Chrome eingeführt.

