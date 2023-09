Waymo: Versicherungskonzern Swiss Re hält autonome Fahrzeuge der Google-Schwester für sehr sicher (Studie)

Die Google-Schwester Waymo und dessen Vorgängerprojekte innerhalb von Google beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Betrieb autonomer Fahrzeuge und konnten immer wieder große Fortschritte erzielen. Längst ist man als Taxidienst ohne menschliche Beifahrer unterwegs und eine neue Statistik eines wichtigen Versicherungspartners soll nun zeigen, wie sicher die Fahrzeuge unterwegs sind.



Das Versicherungsunternehmen Swiss Re kooperiert seit einem Jahr mit der Google-Schwester Waymo und hat jetzt eine interessante Statistik (PDF) veröffentlicht. Bei einer Betrachtung von gut sechs Millionen gefahrenen Kilometern ergaben sich keinerlei Schadensersatzansprüche mit Körperverletzung. Im Vergleich dazu gab es etwa 3,2 Schadensersatzansprüche mit Körperverletzung auf einer ähnlich langen Strecke mit menschlichen Fahrern. Dazu muss gesagt werden, dass nur die Streckenlänge und nicht die Strecke selbst verglichen wurden.

In der Alleinbetrachtung dieser Zahlen ohne äußere Umstände ergibt sich damit, dass die autonomen Fahrzeuge sicherer fahren als Menschen. Natürlich kann man anderer Meinung sein, aber zumindest in puncto Reaktionszeit dürfte kein Mensch den Algorithmen etwas vormachen. Vorausgesetzt natürlich, dass sowohl die Gefahrenerkennung als auch die Reaktion entsprechend gesetzt sind (aber das ist bei einem Menschen auch nicht anders). In einem absolut gleichwertigen und langfristigen Vergleich könnte es vielleicht anders ausfallen, aber erst einmal ist das ein neuer schöner Erfolg für Waymo.

Dazu muss betont werden, dass von Waymo bisher kein einziger Unfall bekannt ist, bei dem eine Person zu Schaden gekommen wäre. Hoffen wir, dass das auch in Zukunft so bleiben wird.

