Waymo: Die Google-Schwester tritt auf die Bremse – Entwicklung autonomer Trucks wird großteils pausiert

Die Google-Schwester Waymo ist seit vielen Jahren im Bereich der selbstfahrenden Fahrzeuge tätig und hat im Laufe der Zeit eine ganze Reihe unterschiedlicher Mobile betrieben – darunter auch Trucks. Jetzt hat man angekündigt, das vermeintlich lukrative Geschäft mit den Trucks vorerst ruhen zu lassen und sich stattdessen auf Waymo One zu konzentrieren – der autonome Taxidienst des Unternehmens.



Google und später die Google-Schwester Waymo waren lange Zeit führend im Bereich der autonomen Fahrzeuge, doch mittlerweile ist die Konkurrenz riesengroß und hat das Unternehmen zumindest in Breite und Reichweite überholt. Wie es technisch aussieht, lässt sich kaum neutral bewerten. Aus diesem Grund gibt Waymo nun wohl im wahrsten Sinne des Wortes Gas und will noch mehr in den autonomen Taxidienst Waymo One investieren. Dieser wird bisher nur in einigen US-Bundesstaaten betrieben.

Die notwendigen Ressourcen werden an anderer Stelle eingespart, von der man zuvor vermeintlich dachte, dass diese lukrativer sein könnte: Man will die Entwicklung der Waymo Trucks vorerst auf die lange Bank legen. Das Projekt wird nicht beerdigt, aber es hat erst einmal keine Relevanz auf der Roadmap des Unternehmens und die Ziele werden weit nach hinten geschoben. Partnerschaften mit anderen Unternehmen wie etwa Daimler Trucks will man aufrechterhalten und das Projekt zumindest pflegen.

Die Plattforminvestitionen in redunante Fahrgestelle will man gemeinsam mit den Partnern fortsetzen und wenn es trotz weniger Ressourcen einen Durchbruch gibt, könnte man die alte Roadmap sicherlich auch sehr schnell wieder hervorholen.

» Alphabet: Googles Finanzchefin soll bei Google-Mutter aufräumen – CFO wird ‚chief investment officer‘

» Android: Googles globales Gerätenetzwerk verschiebt sich auf unbestimmte Zeit – Schuld ist angeblich Apple

[Waymo Blog]