Alphabet: Googles Finanzchefin soll bei Google-Mutter aufräumen – CFO wird ‚chief investment officer‘

Die Google-Mutter Alphabet hat vor wenigen Tagen glänzende Quartalszahlen veröffentlicht und scheint nach nur wenigen durchwachsenen Quartalen wieder in die Spur gefunden zu haben. Doch abseits von Google gibt es in der Holding viel zu tun und jetzt hat man eine interessante Personalie verkündet, die in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen könnte: Die bisherige Finanzchefin soll den Alphabet-Unternehmen auf die Finger klopfen.



Google ist seit jeher eine wahre Gelddruckmaschine und es sind vor allem die Alphabet-Unternehmen, die das Ergebnis schon seit mehreren Jahren mit mehreren Milliarden Dollar Verlust belasten. Trotz einiger Achtungserfolge ist der Umsatz in Relation zu Google verschwindend gering (200 bis 300 Millionen Dollar pro Jahr) und ob überhaupt eines der langjährigen Projekte Gewinn abwirft, ist nicht bekannt. Das will man wohl endlich in den Griff bekommen und sowohl den Projekten auf die Sprünge helfen als vielleicht auch vielversprechende neue Investitionen tätigen. Dafür wird die neue Position „president and chief investment officer“ geschaffen, deren Rolle Ruth Porat ab 1. September 2023 einnimmt, langjährige Finanzchefin (CFO) bei Google/Alphabet.

Ich freue mich über diese neue Rolle und die Möglichkeit, mit Führungskräften auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um Wirtschaftswachstum durch Technologie und Investitionen anzukurbeln. Ich setze mich für das weitere Wachstum von Google ein und sorge dafür, dass unsere vielfältigen globalen Investitionen durch starke Partnerschaften unterstützt werden, um Chancen für Menschen und Gemeinschaften überall zu schaffen.

Was das genau für Alphabet bedeutet, werden wir wohl erst in den nächsten Jahren sehen, denn die langjährigen Projekte lassen sich sicherlich nicht innerhalb weniger Monate in die Spur bringen. Ich würde damit rechnen, dass es demnächst größere Änderungen in Form von Projekteinstellungen oder Verkleinerungen gibt. Vielleicht aber auch mehr Engagement bei vielversprechenden Ideen oder starke neue Investments, die man bei Alphabet eigentlich schon seit der Gründung tätigen wollte, aber „irgendwie“ kaum vorgenommen hat.

» Google Quartalszahlen 2/2023: Alphabet kann Umsatz und Gewinn erheblich steigern – überraschende Zahlen

[The Verge]