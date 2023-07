Android Auto & Google Maps: Neue Navigation zeigt sich bei ersten Nutzern – verschiebt die Buttons (Screenshot)

Einige Nutzer von Google Maps innerhalb von Android Auto sehen in diesen Tagen eine neue Oberfläche, die sich in den vergangenen Wochen immer wieder gezeigt hat und jetzt wohl im Rollout ist. Um die Displayausnutzung zu verbessern, verschiebt man einen Teil der Hauptnavigation mit den Buttons an den linken Bildschirmrand. Das sieht nach einem logischen Schritt aus.



An den Oberflächen von Android Auto wird nicht ganz so häufig gebastelt, denn schließlich dürften viele Nutzer/Fahrer die Funktionen mehr oder weniger blind bedienen, sodass größere Verschiebungen eher kontraproduktiv sind. Aus diesem Grund werden neue Oberflächen sehr lange Zeit getestet, bis sie tatsächlich für alle Nutzer ausgerollt werden. Bei der Google Maps-Oberfläche in Android Auto scheint das jetzt wieder der Fall zu sein, denn bei immer mehr Nutzern taucht ein neues Design auf.

Wie ihr sehen könnt, verschiebt sich ein Teil der Navigation mit den Funktionstasten an den linken Displayrand. Diese waren zuvor am unteren Rand oder gar schwebend auf der Karte zu finden. In der Leiste ist das Icon für die Einstellungen zu finden, die Ton aus-Taste, kurioserweise der Kompass sowie die Buttons zum Zoomen der Karte. Letzte beiden passen zwar eher auf die Kartenoberfläche, aber um den Blick auf den Karteninhalt nicht zu versperren, scheint eine Auslagerung sinnvoll.

Der Rollout der neuen Oberfläche scheint nicht von der allerneusten Version (Android Auto 10.x) abhängig zu sein, aber sicherlich kann eine aktuelle Version von Android Auto und Google Maps nicht schaden.

[9to5Google]