Google Quartalszahlen 2/2023: Alphabet kann Umsatz und Gewinn erheblich steigern – überraschende Zahlen

Die Google-Mutter Alphabet hat nach gut drei Monaten mal wieder die Bücher geöffnet und vor wenigen Minuten die Geschäftszahlen für das 2. Quartal 2023 bekannt gegeben: Alphabet konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn wieder erheblich zulegen und damit die Negativserie der letzten beiden Quartale schon wieder beenden. Im Zeitraum von April bis Juni 2023 wurde ein Umsatz von 74,6 Milliarden Dollar erwirtschaftet und daraus ein Gewinn von 18,37 Milliarden Dollar eingefahren.



Der Umsatz der Google-Mutter Alphabet lag im 2. Quartal 2023 bei 74,6 Milliarden Dollar und ist im Vergleich zum 2. Quartal 2023 um gut sieben Prozent gestiegen – nach einem Wachstum von 13 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich wurde ein Gewinn von 18,37 Milliarden Dollar erwirtschaftet, der um ganze 2,3 Milliarden Dollar höher als im Vorjahr ausgefallen ist. Obwohl es in den letzten zwei bis drei Quartalen nicht wirklich gut aussah, konnte sich Alphabet bzw. Google überraschend schnell wieder stabilisieren. Die Maßnahmen der letzten Monate haben offenbar Wirkung gezeigt.

Unsere Finanzergebnisse spiegeln die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Suche wider, mit einem beschleunigten Umsatzwachstum sowohl bei der Suche als auch bei YouTube sowie der Dynamik in der Cloud. Wir investieren weiterhin in Wachstum und priorisieren gleichzeitig unsere Bemühungen, unsere Kostenbasis unternehmensweit nachhaltig zu überarbeiten und Kapazitäten zu schaffen, um langfristig nachhaltige Werte zu liefern.

Die Alphabet-Unternehmen

Aber wie setzen sich die Zahlen genau zusammen? Google steuert 66,2 Milliarden Dollar zum Umsatz bei, Google Cloud spült 8,03 Milliarden Dollar in die Kassen und alle anderen Alphabet-Unternehmen konnten gerade einmal vergleichsweise bescheidene 285 Millionen Dollar in die Kasse legen. Google konnte einen Gewinn von 23,45 Milliarden Dollar einstreichen, während Google Cloud einen Gewinn in Höhe von 395 Millionen Dollar ausweisen konnte – nach 590 Millionen Dollar Verlust im Vorjahr – und die anderen Alphabet-Unternehmen 813 Millionen Dollar verbrannt haben (in nur drei Monaten!).

Alphabet besteht aus sehr viel mehr Unternehmen als nur Google (hier findet ihr eine Übersicht aller Alphabet-Unternehmen) die vor allem auf langfristige Wetten und Zukunftstechnologien setzen. Daraus sollen in den nächsten Jahren neue Umsatzträger werden, denn viele Entwicklungen gehen in die richtige Richtung – wann sie aber nennenswerte Umsätze erwirtschaften, lässt sich kaum prognostizieren.









Es gibt eine aufregende Dynamik bei unseren Produkten und im Unternehmen, die in diesem Quartal zu starken Ergebnissen geführt hat. Unsere anhaltende Führungsrolle im Bereich KI und unsere herausragenden Leistungen in Technik und Innovation treiben die nächste Entwicklung der Suche voran und verbessern alle unsere Dienste. Mit fünfzehn Produkten, die jeweils einer halben Milliarde Menschen dienen, und sechs, die jeweils über zwei Milliarden Menschen versorgen, haben wir so viele Möglichkeiten, unserer Mission gerecht zu werden.

Die Google-Umsätze

Das Google-Werbegeschäft trug 58,1 Milliarden Dollar zum Umsatz bei, YouTube davon 7,6 Milliarden Dollar. Google Cloud 8,03 Milliarden Dollar und alle anderen Google-Bereiche noch einmal 8,14 Milliarden Dollar. Letzter Bereich, der unter anderem die Hardware-Verkäufe und die Play Store-Umsätze enthält, ist innerhalb eines Jahres um etwa 1,6 Milliarden Dollar gewachsen. Die Abhängigkeit vom Werbegeschäft ist weiter geschrumpft, wenn auch nach wie vor sehr groß.

Von den 58 Milliarden Dollar Werbe-Umsatz wurden 42,6 Milliarden Dollar auf Google-Seiten (früher AdWords) generiert, während die vielen AdSense-Partner nur 7,85 Milliarden Dollar in Googles Kassen gespült haben. Auf YouTube entfallen 7,66 Milliarden Dollar. Die Traffic Acquisition Costs (TAC) liegen nun bei 12,5 Milliarden Dollar und sind gegenüber dem Vorjahr um 300 Millionen Dollar gestiegen. Man kann insgesamt sagen, bei Google läuft es trotz Einbußen weiterhin rund, beim Rest von Alphabet hingegen immer noch nicht und das wird wohl noch sehr lange so bleiben.

Mit Stichtag 30. Juni 2023 arbeiten 181.798 Mitarbeiter bei Alphabet und man wäre eigentlich auf Kurs zu 200.000 Mitarbeitern, denn Quartal für Quartal kamen seit jeher Tausende neue Kollegen dazu. Doch seit Anfang des Jahres wissen wir, dass mindestens 12.000 Google-Mitarbeiter in diesen Tagen ihren Hut nehmen müssen und die Neueinstellungen erst einmal mit angezogener Handbremse vorgenommen werden. In Larry Pages und Sundar Pichais Geldspeicher liegen mittlerweile 118 Milliarden Dollar auf der hohen Kante und das gesamte Unternehmen bewertet sein Inventar aktuell mit einer Summe von 383 Milliarden Dollar.

