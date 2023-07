Die besten Outsourcing-Tools für E-Commerce-Verkäufer

Wenn Sie einen Onlineshop betreiben, können Sie praktisch jede Dienstleistung auslagern – von der E-Commerce-Plattform bis hin zur Bestell- und Lagerverwaltung. Es ist jedoch wichtig, dass Sie nach Tools suchen, die alle Ihre Anforderungen erfüllen, funktional sind und einen guten Preis haben. In diesem Post möchten wir Ihnen einige wertvolle Tools für das Outsourcing verschiedener Aspekte des E-Commerce vorstellen, die Ihnen die Geschäftstätigkeit Ihres Unternehmens verbessern helfen.



Wenn es um Outsourcing geht, ist alles, was viel Zeit in Anspruch nimmt oder automatisiert werden kann, ein Outsourcing wert. Genau dafür sind diese Tools da – sie machen Ihre tägliche Arbeit schneller und effizienter. Da die Auswahl an E-Commerce-Tools jedoch sehr groß ist, müssen Sie mit Bedacht wählen. Wie können Sie sicherstellen, dass Sie das richtige Tool wählen? Am besten ist es, mit einem kostenlosen Demo oder einem kostenlosen Probezeitraum zu beginnen. Eine solche Lösung bietet auch Dealavo an.

Die Einführung liegt hinter uns, also lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, was Sie in Ihrem Onlineshop outsourcen können.

Plattformen für den E-Commerce

Eine neue E-Commerce-Plattform von Grund auf zu erstellen, ist selten kosteneffizient. Für kleine und mittlere Shops reichen die auf dem Markt verfügbaren E-Commerce-Plattformen aus. Hier stehen Ihnen zwei Hauptoptionen zur Verfügung:

SAAS-PLATTFORMEN

Diese Plattformen laufen auf den Servern des Eigentümers der jeweiligen Plattform. Mit dieser Lösung erhalten Sie für ein monatliches Abonnement Zugang zu allem, was Sie brauchen, um Ihre Produkte online anzubieten und zu verkaufen. Viele Plattformen bieten auch die Möglichkeit, eine Domain zu kaufen und die Plattform darin zu integrieren.

Bei SaaS-Plattformen müssen Sie keine teure Software kaufen oder Dateien auf Ihren Computer herunterladen. Alles funktioniert in der Cloud. Eine solche Plattform kann auf Ihrer Domain installiert werden, wie es bei WordPress oder einem anderen CMS der Fall ist. Diese Plattformen sind so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen und benutzerfreundlich sind, sodass Sie Ihren gesamten Shop verwalten können, auch wenn Sie keine IT-Kenntnisse haben.

Beispiele für SaaS-E-Commerce-Plattformen: PrestaShop, Shopify, Magento.









OPEN-SOURCE-PLATTFORMEN

Open-Source-Plattformen sind in der Regel kostenlos erhältlich, und das ist ihr größter Vorteil. Da Sie jedoch ein Rohprodukt erhalten, müssen Sie zumindest die Grundlagen der Programmierung beherrschen, um alles so zu konfigurieren, wie Sie es erwarten. Es ist wahrscheinlich, dass die Hilfe eines erfahrenen Web-Developers, der Erfahrung mit der fraglichen Open-Source-Plattform hat, nützlich sein wird. Aber wenn erst einmal alles eingerichtet ist, können Sie eine solche Plattform fast kostenlos nutzen (selbstverständlich unter Berücksichtigung der Hosting-Kosten).

Beispiele für Open-Source-E-Commerce-Plattformen: WooCommerce, OpenCart und J2Store.

Marketingtools für Onlineshops

Die Einrichtung eines Onlineshops ist eine Sache, seine Vermarktung jedoch bereits eine ganz andere. Sie brauchen unbedingt einen Marketingsupport! Wir möchten Ihnen vier solcher Tools vorstellen:

SEMRUSH

Es ist ein umfassendes Tool für ein breit gefächertes Online-Marketing. Semrush hilft Ihnen, Ihre Website für Suchmaschinen und Online-Werbung zu optimieren. Die Liste der verfügbaren Funktionen ist wirklich beeindruckend. Semrush hilft Ihnen bei allem, von SEO (z. B. Keyword-Recherche und Linkbuilding) über die Erstellung und Verbreitung von Inhalten bis hin zu PPC-Werbung. Mit Semrush können Sie Keyword-Vorschläge erhalten, die Effektivität Ihrer SEO-Bemühungen einschätzen und sogar ein umfassendes SEO-Audit Ihrer Website durchführen.

AHREFS

Es ist ein funktionelles SEO-Tool, das Ihnen hilft, Ihre Position in der Google-Suchmaschine zu verbessern. Ahrefs bietet eine Reihe von nützlichen Funktionen, darunter:

die Möglichkeit, das Ranking der Keywords zu verfolgen,

die Durchführung gründlicher SEO-Audits und

die Analyse des Linkprofils Ihrer Website.

Darüber hinaus kann Ahrefs zur Keyword-Analyse auf beliebten Online-Plattformen wie Google, Amazon und YouTube verwendet werden. Das Tool ermöglicht den Nutzern, wirksame Inhalte zu bestimmten Themen zu analysieren und sie darüber zu informieren, wie die betreffenden Texte in Bezug auf Links und Social-Media-Shares abschneiden.

MAILCHIMP

Ein großartiges Tool für E-Mail-Marketing und Automatisierung. Seine Hauptaufgabe besteht darin, den Versand von Newslettern und automatisierten E-Mails zu unterstützen. Mit MailChimp haben die Nutzer Zugang zu einer großen Auswahl an professionellen E-Mail-Vorlagen. Darüber hinaus bietet das Tool eine Analyse der Wirksamkeit laufender Aktivitäten und Funktionen zur Verwaltung von Abonnentenlisten. Wenn Sie mit Ihren Kunden per E-Mail kommunizieren, sollten Sie unbedingt Mailchimp ausprobieren. Wichtig ist, dass Sie dieses Tool in viele E-Commerce-Plattformen – wie Shopify – integrieren können.

HOOTSUITE

Hootsuite ist eine umfassende Online-Plattform zur Verwaltung von Social-Media-Profilen. Hootsuite wird Ihnen helfen:

Pläne erstellen und Posts veröffentlichen,

ihre eigenen Social-Media-Kanäle überwachen,

mit den Nutzern (über private Nachrichten) in Kontakt bleiben.

Darüber hinaus bietet Hootsuite seinen Nutzern detaillierte Analysen, damit Sie mehr über Ihre Social-Media-Konten und die Effektivität Ihrer Aktivitäten erfahren können.

Verwaltung der Lagerbestände

Die Verwaltung der Lagerbestände kann viel Zeit in Anspruch nehmen! Zum Glück gibt es Tools, die Ihnen diesen Teil Ihrer täglichen Arbeit erleichtern. Hier ist ein solches Tool:

VEEQO

Es handelt sich um eine Cloud-basierte Bestandsverwaltungsplattform. Veeqo bietet E-Tailern die Synchronisation aller Vertriebskanäle auf einer einzigen Plattform. Mit Veeqo können Sie Ihre E-Commerce-Plattform (z. B. Shopify, WooCommerce, OpenCart und Magento) mit dem Marketplace integrieren. Darüber hinaus hilft Veeqo bei der korrekten Durchführung verschiedener logistischer Aufgaben, wie z. B. der Verwaltung und dem Versand von Bestellungen an die Kunden und der Bearbeitung von Retouren. Alle diese Funktionen sind in einem einzigen Bedienfeld zusammengefasst.

Verwaltung des Kundendienstes

Die Kommunikation mit den Kunden und die Aufrechterhaltung eines guten Verhältnisses zu ihnen ist sicherlich sehr mühsam. Zum Glück gibt es Tools, die Ihnen dabei helfen können. Wir haben dabei insbesondere ein solches Tool im Auge – Zendesk.

ZENDESK

Es handelt sich um eine Cloud-basierte Plattform zur Verbesserung des Kundendienstes für Onlineshops und andere Online-Unternehmen. Es ist ein einziger Digital Hub für alle Kundeninteraktionen. Mit diesem Tool für das Kundenbeziehungsmanagement können Sie problemlos verschiedene Anfragen und Wünsche von Kunden erfassen, verwalten und beantworten. Außerdem haben Sie einen umfassenden Überblick über die Wirksamkeit Ihrer Kundendienstaktivitäten. Zendesk verfügt über äußerst nützliche Funktionen, darunter:

Telefonate mit Kunden,

Live-Chat,

Verwaltung von Kundenanfragen (sog. Ticketing).

Mit Zendesk sparen Sie bei der Betreuung Ihrer Kunden und bei der Verwaltung Ihrer Beziehungen zu ihnen eine Menge Zeit.

Buchhaltung für den E-Commerce

Bench

Dieses Tool hilft Ihnen bei der Verwaltung aller buchhalterischen Aufgaben in Ihrem Unternehmen. Und wenn Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, können Sie die Hilfe eines der Buchhalter in Anspruch nehmen, die mit der Plattform zusammenarbeiten. Bench bietet den Nutzern eine fachkundige Buchhaltungsberatung sowie umfangreiche Berichtsfunktionen. So kann Ihr Unternehmen im Einklang mit den Steuergesetzen arbeiten, verfügt aber auch über das notwendige Wissen, um fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Quickbooks

Dies ist eine weitere bemerkenswerte Buchhaltungsplattform für Ihren E-Shop. Ähnlich wie Bench vereinfacht Quickbooks die Verwaltung der Buchhaltung, einschließlich Bilanzen, Ausgabenverfolgung, Inventar und Rechnungen. Wichtig ist, dass Quickbooks automatisch nach den Steuersätzen des Landes, in dem Sie verkaufen, suchen und die entsprechenden Steuersätze automatisch anwenden kann.









Dealavo – das Preisüberwachungstool für Onlineshops

Richtig, das sind wir! Wir bei Dealavo haben eine umfassende Preisplattform für Onlineshops, aber auch für Hersteller geschaffen. Mit unserer Hilfe können Sie an verschiedenen Stellen im Web (einschließlich Marketplace, Google Shopping und anderen Shops) Preisüberwachung von Dealavo betreiben und die Preise automatisch so anpassen, dass sie stets auf einem optimalen Niveau liegen (das sog. Dynamic Pricing. Unsere Algorithmen helfen Ihnen, die Preise in Ihrem Shop automatisch an die Marktsituation anzupassen. Sie müssen nur die Regeln festlegen, innerhalb derer unsere Algorithmen arbeiten sollen. So kommen Sie in den Genuss von optimierten, kundenfreundlichen Preisen – das ganze Jahr über und ohne viel Zeit mit der manuellen Analyse von Preisen in anderen Geschäften verbringen zu müssen.

Die besten Outsourcing-Tools für E-Commerce-Verkäufer – eine Zusammenfassung

In diesem Artikel haben wir Ihnen 15 verschiedene E-Commerce-Outsourcing-Tools vorgestellt, die Ihnen sicher Ihr Online-Geschäft besser verwalten helfen. Seien Sie jedoch vorsichtig. Machen Sie nicht alles auf einmal. Am besten beginnen Sie mit dem oder den zwei Tools, das bzw. die für Ihr Unternehmen am nützlichsten ist bzw. sind. Wenn Sie dieses bzw. diese beherrschen und alles richtig eingerichtet haben, können Sie über die nächsten Tools nachdenken. Andernfalls haben Sie nicht genug Zeit, um sich mit den verwendeten Tools vertraut zu machen. Na ja, und dann ist da noch die Frage der Kosten.