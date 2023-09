Android Auto: Google kündigt gleich zwei neue Apps an – Zoom und WebEx für Telefonkonferenzen kommen

Mit Googles Infotainment-Plattform Android Auto lassen sich viele vom Smartphone bekannte Anwendungsgebiete direkt auf dem Display im Fahrzeug verwenden – unter anderem die Kommunikation. Jetzt hat man die Unterstützung gleich zwei neuer Plattformen angekündigt, um im Auto nicht nur Nachrichten schreiben oder telefonieren zu können, sondern auch an Konferenzgesprächen teilnehmen zu können.



Im Rahmen des Android Feature Drop hat Google gleich zwei neue Apps für die Infotainment-Plattform angekündigt, die sich in Kürze verwenden lassen: Neu dazustoßen werden WebEx by Cisco sowie Zoom – zwei bekannte Plattformen für Telefon- und Videokonferenzen. Natürlich wird es unter Android Auto keine Videokonferenzen geben, sondern nur Audio-only, aber das ändert nichts an den Möglichkeiten der Teilnahme.

Nutzer haben die Möglichkeit, sich wie gewohnt in Gespräche einzuklinken, diese zu verlassen und natürlich auch sprachlich zu führen. Die Kommunikation unterscheidet sich nicht von einem normalen Telefongespräch im Auto und verwendet die gleichen Lautsprecher und Mikrofone. Außerdem wird es möglich sein, geplante Konferenzen direkt über das Fahrzeugdisplay oder per Sprachanweisung zu durchsuchen. In beiden Fällen soll die Kompatibilität „sehr bald“ zur Verfügung stehen.

