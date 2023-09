Android Feature Drop: Diese neuen Funktionen werden jetzt für viele Nutzer ausgerollt (Galerie & Videos)

Bei Google stimmt man sich langsam auf den Herbst ein und hat jetzt ein recht umfangreiches Android Feature Drop angekündigt, das eine Reiher neuer Funktionen für viele Nutzer im Gepäck hat. Die Neuerungen umfassen unter anderem das neue ‚auf einen Blick‘-Widget, eine Import-Funktion für Google Wallet, zusätzliche Android Auto-Kommunikation und einiges mehr. Hier findet ihr einen schnellen Überblick über alle Ankündigungen, die im Laufe der nächsten Tage ausgerollt werden sollen.



Eigentlich wäre am gestrigen Dienstag wieder der erwartete Zeitpunkt für das Pixel Feature Drop gewesen, das in dieser Ausgabe auch Android 14 für die Pixel-Smartphones im Gepäck hat – aber daraus wurde zumindest gestern nichts. Zuvor legt man jetzt erst einmal mit einem Android Feature Drop nach, das diesmal als Herbst-Paket veröffentlicht wird und auch Nutzer außerhalb der Pixel-Welt mit einer Reihe neuer Funktionen versorgt. Hier findet ihr eine schnelle Zusammenfassung über alle Neuerungen, die in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt werden.

Neues ‚auf einen Blick‘-Widget

Das auf vielen Android-Homescreens platzierte ‚auf einen Blick‘-Widget erhält ein visuelles Update, das dieses endlich etwas moderner gestaltet – passend zum Material You-Design der aktuellen Android-Versionen. Funktionell gibt es kein Update, dafür aber eine verbesserte Struktur, eine dauerhaft sichtbare Wetterkarte sowie Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Widget-Größen. Alle Infos dazu findet ihr im folgenden Artikel.

» Das ist das neue ‚auf einen Blick‘-Widget









Google Lookout-Bildbeschreibung

Die Android-App Google Lookout kann man als erweitertes Google Lens bezeichnen, denn diese kann Bilder analysieren, beschreiben und anschließend spezifische Fragen dazu beantworten. Diese Funktion wurde schon vor einigen Monaten ausgerollt und jetzt will man die Qualität der Analysen und Antworten per KI verbessert haben. Außerdem werden elf neue Sprachen, hauptsächlich aus dem asiatischen Bereich, hinzugefügt und der Funktionsumfang in mittlerweile 34 Sprachen unterstützt.

» Alle Informationen zum Lookout-Update

Google Wallet Pass-Import

In Google Wallet lassen sich nicht nur die üblichen Kreditkarten und Debitkarten hinterlegen, sondern bekanntlich auch Kundenkarten. Das Hinzufügen neuer Karten war auch bisher nicht unbedingt schwer, wird nun aber vereinfacht: Mit der neuen Import-Funktion lassen sich Kundenkarten jeglicher Art einfach abfotografieren und die darin enthaltenen Barcodes oder QR-Codes sind mit nur einem weiteren Schritt digitalisiert. Nur noch einen Titel und eine optionale Beschreibung eingeben, schon ist die Karte digital hinterlegt.

» Alle Infos zum Google Wallet Karten-Import

Android Auto-Kommunikation

Bei Android Auto steht abermals die Kommunikation im Vordergrund und wird in Kürze mit gleich zwei neuen unterstützen Apps aufwarten. Nutzer dürfen sich darauf freuen, über die Android Auto-Plattform an Meetings über Cisco WebEX und Zoom teilzunehmen. Natürlich nur in Form von Audio-Meetings und ohne jegliche Möglichkeit der Bildübertragung.









Fitbit und Google Fit mit Morgen-Motivation

Die Fitness spielt auch beim neuen Android Feature Drop eine wichtige Rolle: Mit dem jüngsten Update bringt man eine Brücke zwischen den beiden Plattformen Google Fit und FitBit sowie dem Google Assistant. Nutzer können sich direkt in der Morgen-Routine mit „Hey Google, Guten morgen“ über die aufgezeichneten Schlafdaten informieren lassen. Wer also nicht weiß, wie gut er geschlafen hat, kann sich das als statistische Auswertung am Smartphone vorlesen lassen.

Aktuell gilt das nur für die Schlafenszeit sowie den Zeitpunkt, an dem ihr laut den Aufzeichnungen eingeschlafen seid. Über die Schlafqualität sagt das noch nichts aus, aber das könnte dank einer in Zukunft erweiterten Fitbit-Integration noch folgen.

