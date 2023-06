Google Wallet: Deutschlandticket und beliebige weitere Codes speichern – großes Update wird bald ausgerollt

Die digitale Geldbörse Google Wallet dürfte sich mittlerweile bei vielen Nutzern etabliert haben und zum Speichern von Kreditkarten, Kundenkarten und ähnlichen Dingen genutzt werden. Jetzt hat man ein großes Update angekündigt, mit dem sich noch sehr viel mehr Inhalte speichern lassen, aber auch die Kompatibilität zu weitverbreiteten Systemen wird ausgebaut. Dazu gehört auch das Deutschlandticket.



Der Umfang von Google Wallet wird immer weiter ausgebaut, denn Google verfolgt natürlich das ehrgeizige Ziel, die Plattform zur einzigen „Wallet“ zu machen und alle Dinge darin abzulegen, die die Nutzer in ihrer Geldbörse führen. Jetzt hat man eine Reihe von Neuerungen angekündigt, die für deutsche Nutzer aber nicht allesamt relevant sind. Dazu gehört der Ausbau des digitalen Führerscheins für weitere US-Bundesstaaten, die Ablage von Versicherungskarten in Kooperation mit Humana sowie die automatische Übernahme von Tickets in Spanien und Vietnam, die mit Google Messages empfangen wurden. Aber zwei weitere Neuerungen sind sehr relevant:

Deutschlandticket in Google Wallet speichern

Das Speichern von Fahrkarten oder sonstigen ÖPNV-Tickets ist mit Google Wallet schon seit langer Zeit auch in Deutschland möglich, wobei der Umfang der Unterstützung vom Verkehrsverbund abhängig ist. Für Besitzer eines Deutschlandticket hat man jetzt gute Nachrichten, denn dieses lässt sich ab sofort in Google Wallet ablegen und natürlich auch wieder aufrufen und bei Kontrollen entsprechend vorzeigen. Diese digitale Form der Darstellung dürfte damit im Fall dieses Tickets in ganz Deutschland akzeptiert werden.

Die Freischaltung soll bereits erfolgt sein, denn man spricht davon, dass es ab sofort möglich ist. Solltet ihr ein solches Ticket besitzen, was ja gerade im Frühling und Sommer recht attraktiv ist, könnt ihr es einfach einmal ausprobieren. Das Ablegen in Wallet wird von vielen, aber noch nicht allen, Verkaufsstellen unterstützt. Eine Auflistung liefert Google bisher noch nicht.









Beliebige Codes speichern

Google Wallet kann den Umfang der unterstützten Karten und Tickets immer mehr erweitern, aber man kann wohl niemals weltweit alle Formen und Anbieter abdecken. Nicht jedes kleine Geschäft mit einer Bonuskarte oder ähnlichen Dingen kann von Wallet berücksichtigt werden. Das wissen natürlich auch die Entwickler und setzen dafür auf die einfachste Lösung: Man bietet Nutzern ab sofort die Möglichkeit, beliebige Strichcodes oder QR-Codes abzufotografieren und in Verbindung mit einem Titel und einer Beschreibung zu speichern.

In der Ankündigung heißt es, dass Wallet aus dem abfotografierten Code einen „sicheren digitalen Code“ macht. Daraus geht nicht ganz eindeutig hervor, ob man einfach nur das Foto zum Abruf anbietet oder tatsächlich den Strichcode analysiert und anschließend in einer dynamisch generierten Version wieder anzeigt. Der Rollout soll sehr bald erfolgen, wir werden also nicht mehr lange darauf warten müssen.

[Google-Blog]