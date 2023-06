Android 13: Feature Drop Release steht bevor – das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 13 QPR Beta

Google wird in Kürze mit Android 13 QPR3 die letzte Version von Android 13 veröffentlichen, die sich seit knapp drei Monaten in der Beta befindet. Das als Feature Drop-Release bezeichnete Update dürfte am Montag für alle unterstützen Pixel-Smartphones ausgerollt werden und hatte wieder einige Neuerungen im Gepäck. Hier findet ihr die wichtigsten Neuerungen im Überblick, die es mutmaßlich auf die Pixel-Smartphones schaffen werden.



Quartalsweise veröffentlicht Google ein Pixel Feature Drop, für das es seit einiger Zeit eine eigene Beta-Linie im Android-Projekt gibt. Dieses wird etwas sperrig als „Android 13 QPR3 Beta“ bezeichnet und wird mit dem finalen Release in Kombination mit dem Pixel Feature Drop ein Ende finden. Der finale Release wird parallel zum Android-Sicherheitsupdate und dem Pixel Feature Drop ausgerollt. Erwartet wird es für den 5. Juni , der erste Montag im kommenden Monat.

Obwohl viele Neuerungen vorab entdeckt wurden und zum Teil auch schon freigeschaltet sind, hat Google offiziell meist nur Bugfixes verkündet. Hier findet ihr erst Googles offizielle Verkündungen und anschließend die entdeckten Neuerungen. Weil es parallel die Android 14-Vorabversionen gegeben hat, ist der Umfang in diesem Release nicht ganz so groß wie in den beiden Versionen zuvor.

Googles offizieller Changelog

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Uhrentext auf dem Sperrbildschirm die falsche Farbe hatte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Bluetooth-Audio auf einigen Geräten nicht funktionierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Fingerabdrucksymbol, das normalerweise auf dem Bildschirm angezeigt wird, um die Position des Fingerabdrucksensors anzugeben, fälschlicherweise in ein Ausrufezeichen (!) geändert wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Live-Hintergründe nicht ausgewählt oder verwendet werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Widgets, App-Symbolpositionen und andere konfigurierbare Optionen auf dem Startbildschirm nach der Installation eines OTA-Updates zurückgesetzt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass ein Gerät nach der Installation eines OTA-Updates von Face Unlock abgemeldet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Lautstärkefeld beim Anpassen der Lautstärke mit den Lautstärketasten flackerte.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Benutzeroberfläche des Systems in einigen Fällen verschwommen blieb, z. B. beim Entsperren des Geräts oder beim Beenden eines Telefonanrufs.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Benachrichtigungsleiste sofort geschlossen wurde, nachdem ein Benutzer sie geöffnet hatte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Always-On-Display nach dem Entsperren des Geräts über Apps und anderen Inhalten angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Gerät Apps und Daten während der erstmaligen Einrichtung nicht drahtlos kopieren konnte.

Es wurde ein Problem behoben, das manchmal verhinderte, dass Geräte automatisch eine Verbindung zu einem 5G-Netzwerk herstellten, selbst wenn es verfügbar war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Geräte eine vorhandene, verschlüsselte Bluetooth-Verbindung nicht beendeten oder zurücksetzten, nachdem sie einen Befehl zum Deaktivieren der Link-Layer-Verschlüsselung für diese Verbindung erhalten hatten.

Behebung von Problemen, die dazu führen konnten, dass WLAN-Anrufe nicht mehr funktionierten.

Es wurde ein Problem behoben, das manchmal dazu führen konnte, dass das System auf dem Startbildschirm ohne App-Symbole und entweder mit dem normalen Hintergrund oder einem leeren, schwarzen Hintergrund hängen blieb.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Benutzeroberfläche des Systems abstürzte, wenn versucht wurde, auf den Bildschirm „Hintergrund & Stil“ zuzugreifen, sowohl in der Systemeinstellungs-App als auch durch langes Drücken auf dem Startbildschirm.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass der Bildschirm auf einigen Geräten beim Umschalten grün blinkte, wenn sich das Telefon in einer Umgebung mit hoher Temperatur befand.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Kamera einen schwarzen Bildschirm anzeigte, wenn der Benutzer versuchte, die Kamera durch zweimaliges Drücken des Netzschalters zu öffnen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in einigen Fällen beim Ein- oder Ausschalten eines Arbeitsprofils das Gerät stattdessen neu gestartet wurde.

Verschiedene Stabilitätsprobleme behoben.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die erste Benachrichtigung im Benachrichtigungsschatten mit einem Versatz hängen blieb.

Ein Speicherleck behoben, das die Benutzeroberfläche des Systems beeinträchtigte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Lautstärke, die eingestellt wurde, während TalkBack aktiviert war, nicht bestehen blieb, nachdem TalkBack aus- und wieder eingeschaltet wurde.

Probleme mit der Benutzeroberfläche des Systems behoben, die manchmal zum Absturz von Apps führten.

Probleme behoben, die dazu führen konnten, dass ein Gerät bei Verwendung der Kamera abstürzte.

Behebung von Problemen, die manchmal zu übermäßigem Stromverbrauch führten.

Es wurde ein Eingabesynchronisierungsproblem mit der Benutzeroberfläche des Systems behoben, das dazu führte, dass Fenster keine Berührungseingaben mehr oder an der falschen Stelle empfing.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass Anrufe über WLAN unerwartet getrennt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass eine SIM-Karte während der Telefoneinrichtung nicht ordnungsgemäß erkannt oder aktiviert wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Gerät IMS nicht über WLAN registrieren konnte, wenn es die LTE-Abdeckung verließ und in die WLAN-Abdeckung wechselte.

Es wurden Probleme behoben, die zu unerwarteten Einbrüchen bei der Geschwindigkeit oder Zuverlässigkeit der Mobilfunkverbindung führten.









Verbesserte Smart Home-Kontrollen

Die über das Betriebssystem zugänglichen Smart Home-Kontrollen erhalten ein angepasstes Design. Auf den ersten beiden Screenshots seht ihr die alte Variante und auf den weiteren die neue Variante. Auch an dieser Stelle trägt man der wachsenden Geräteanzahl Rechnung und sorgt durch eine Verkleinerung der Elemente dafür, dass mehr Einträge ohne scrollen auf das Display passen.

Aber die Elemente wurden nicht nur verkleinert, sondern auch die Gesamtansicht um eine Reihe nach oben geschoben.

Batterie-Anzeige in Prozent

Kleines Update für die Batterie-Anzeige. Diese zeigt beim Herunterziehen der Benachrichtigungsleiste den Akkustand in Prozent an. Nur ein Detail, das aber viele Nutzer begrüßen dürften, denn zuvor hat es diese Darstellung bereits gegeben.

Warnung vor sehr niedrigem Akku-Stand

Wenn der Akkustand sinkt, warnen Smartphones normalerweise ab einer Reihe von Zwischenstufen. 25 Prozent oder 10 Prozent sind die üblichen Kandidaten, je nach Hersteller und Modus. Mit Android 13 QPR3 führt man die wohl letzte Stufe ein, die man nur noch als allerletzte Warnung bezeichnen kann: Sinkt der Akkustand auf zwei Prozent, gibt es eine dauerhafte Benachrichtigung, die vor dem drohenden Herunterfahren des Smartphones warnt.

Vollbildvorschau in der Wallpaper-Auswahl

Wie schon in der letzten Android 13 QPR2 Beta ersichtlich, wird auch mit Android 13 QPR3 wenig überraschend die neue Wallpaper-Auswahl eingeführt. Diese setzt auf eine Vollbild-Ansicht, mit der man als Nutzer den besten Eindruck davon bekommt, wie sich das Bild in voller Pracht auf dem Smartphone macht. Weitere Infos und zusätzliche Neuerungen findet ihr ausführlich in diesem Artikel.









Pixel-Farbprofile verbessert

Eine interessante Änderung, die man in einer solchen Zwischenversion nicht erwartet hätte: Die Farbprofile für die Pixel-Smartphones werden angepasst und sollen sich wohl im direkten Vergleich signifikant unterscheiden. Sichtbar wird das vor allem dann, wenn zwischen dem normalen Modus und dem Nachtmodus gewechselt wird. Obiges Vergleichsbild und auch das Vergleichsvideo zeigen das sehr deutlich.

—

In puncto Features ist Android 13 QPR3 sicherlich nicht der große Wurf, aber das ist nach zwei bereits veröffentlichten Zwischenversionen sowie mit Android 14 am Horizont auch nicht unbedingt zu erwarten. Doch die Anzahl der behobenen Probleme ist schon recht beachtlich, sodass sich Android 13 würdig verabschieden kann.

