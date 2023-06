Google Chat: Der Messenger erhält eine neue Timeline-Oberfläche und ein neues Logo (Screenshots)

Es ist recht ruhig geworden um die Google-Messenger, denn das ewig drehende Karussell ist zum Stillstand gekommen und man hält wohl noch für längere Zeit an den aktuellen Apps fest. Doch jetzt gibt es erste Hinweise auf ein größeres Update für Google Chat, das nicht nur ein neues Logo erhält, sondern auch eine Timeline-Oberfläche. Diese soll als Einstieg mehr Übersicht über die Konversationen bieten.



Google Chat ist der Quasi-Nachfolger von Google Hangouts und ist sowohl im Business-Bereich von Google Workspace als auch für Privatnutzer eine Lösung zur Kommunikation mit einzelnen Nutzern oder größeren Gruppen von Personen. Unter anderem durch Letztes hebt es sich von Google Messages ab, das wiederum auch nicht für Business-Nutzer angeboten wird. Nachdem mit der Einstellung von Google Duo und Google Hangouts endlich Ruhe eingekehrt ist, steht jetzt das erste größere Update vor der Tür.

Neues Google Chat-Logo

In einem Workspace Summit vor wenigen Tagen hat man ein wenig über die Zukunft der Produkte und auch des Messenger Google Chat berichtet, wobei die oben eingebundene Folie sehr interessant ist. Denn dort zeigt sich ein neues Logo für Google Chat, das sich nicht mehr am Hangouts-Grün orientiert und auf zwei Sprechblasen setzt, sondern nur noch eine einzige in der typischen mehrfarbigen Darstellung zeigt. Damit sticht die App nun nicht mehr aus der Masse der Workspace-Apps heraus, die ebenfalls diese Farbgebung nutzen.

Schaut euch dazu im Vergleich auf dem folgenden Screenshot oder im obigen Titelbild das aktuelle Logo an.









Timeline-Oberfläche

Auf einem sehr kleinen Screenshot, der oben etwas vergrößert wurde, hat man erstmals die neue Timeline-Oberfläche gezeigt (rechts). Dabei handelt es sich wohl um eine neue Startseite mit der Übersicht über alle Konversationen. Zumindest auf diesem Screenshot verabschiedet man sich von der bisherigen Aufteilung in Chat und Spaces. Stattdessen gibt es Tabs am oberen Rand der Auflistung, mit denen zwischen allen Konversationen und denen, in denen man als Nutzer erwähnt wurde, wechseln kann. Zumindest ist das meine Interpretation, eine Beschreibung gibt es noch nicht.

Zusätzlich zu dieser Unterscheidung gibt es am oberen Rand die von vielen anderen Workspace-Apps bekannten Filterchips. Mit denen lässt sich die Auflistung zwischen allen, ungelesenen und angepinnten Konversationen filtern sowie Direktnachrichten oder Spaces-Inhalte anzeigen.

Die neue Oberfläche wurde offiziell dem Fachpublikum gezeigt, sodass wir davon ausgehen können, dass es früher oder später ausgerollt wird. In der Folie heißt es schon „soon“, also vielleicht müssen wir gar nicht mehr so lange warten.

» Google Kontakte: Profile werden jetzt bei abgeschalteter Synchronisierung gelöscht – wichtige Änderung kommt

Letzte Aktualisierung am 15.05.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]