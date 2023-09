Chrome Web Store: Großes Update bringt neues Design für die Browseroberfläche – jetzt testen (Screenshots)

Sehr viele Chrome-Nutzer dürften Browser-Erweiterungen oder angepasste Designs verwenden, die sie hauptsächlich aus dem Chrome Web Store beziehen. Jetzt erhält der kleine Bruder des Google Play Store ein neues Design, das ab sofort in einer voll funktionsfähigen Vorschauversion ausprobiert werden kann. Dieses ist deutlich moderner und setzt darauf, den Nutzern mehr Erweiterungen zu empfehlen.



Trotz aller Reichweite und Relevanz fliegt der Chrome Web Store ein klein wenig unter dem Radar, denn viele Nutzer dürften ihn wohl nur sehr sporadisch verwenden und nach einmaliger Extension-Auswahl nur selten aufrufen. Das will man mit dem neuen Design, das erste größere Update seit 2018 für diesen Store, ein wenig ändern. Denn die neue Oberfläche ist nicht nur deutlich moderner, sondern konzentriert sich auch darauf, den Nutzern mehr Erweiterungen zu empfehlen, diese geordneter zu präsentieren und das Browsen etwas schmackhafter als zuvor zu machen.

We’re excited to give you a preview of our redesigned Chrome Web Store to make searching for fresh themes and extensions easier. The changes include a modernized interface, personalized extensions, and curated recommendations.