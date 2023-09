Google Chrome: Neue Video-Standbild-Funktion wird ausgerollt – so lassen sich jetzt Videoframes kopieren

In vielen Webseiten befinden sich eingebettete Videos, die mit einem simplen Videoplayer abgespielt werden können. Jetzt bringt das jüngste Update für Google Chrome ein neues Feature in das Kontextmenü des Players, auf das viele Nutzer lange gewartet haben dürften: Mit nur einem Klick lässt sich der aktuell sichtbare Videoframe in voller Auflösung ohne störende Bedienelemente kopieren.



Ein Standbild aus einem Video zu kopieren, ist gar nicht so einfach: Ist der Player pausiert, kann es störende Bedienelemente geben, die über dem Bild liegen. Läuft der Player, erwischt man nicht die gewünschte Stelle. Dazu kommt, dass Screenshots aufgrund von Performance-Optimierungen nicht immer die beste Qualität liefern, wie sie eigentlich im Video hinterlegt ist. Natürlich lässt sich all das auf Umwegen umgehen, aber eine native Lösung wäre besser – und die gibt es nun.

Mit Google Chrome 116 gibt es jetzt den neuen Eintrag „Videoframe kopieren“ im Kontextmenü eines Videos, mit dem das aktuell sichtbare Videobild in die Zwischenablage kopiert und weiter verwendet werden kann. Probiert das einfach einmal mit obigem Video oder einem beliebigen anderen Video im Web aus. Das funktioniert übrigens auch bei YouTube, wenn ihr zwei Mal mit der rechten Maustaste auf ein Video klickt.

Die neue Funktion wird für alle Desktopversion ausgerollt und sollte in Chrome 116 jetzt für alle Nutzer verfügbar sein.

[9to5Google]