Pixel Update: Neue Leaks zu den Pixel 8-Smartphones, Update-Revolution, Pixel Pass-Aus und einiges mehr

Die letzte Pixel-Woche im August ging zu Ende und brachte uns in den letzten Tagen eine Reihe neuer Leaks rund um die Pixel 8-Smartphones, deren mögliche Update-Revolution und leider auch das frühe Aus des Pixel Pass. Selbst das Pixel 8a spielt schon eine Rolle. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab neue Leaks zu den kommenden Pixel 8-Smartphones – diesmal sogar von offizieller Seite und eine Reihe von Einblicken in die Software sowie deren Update-Versprechen und Abos Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Erste Spezifikationen des Pixel 8a

Es ist noch nicht einmal das Pixel 8 auf dem Markt, geschweige denn vorgestellt, da gibt es schon Leaks zum Budget-Ableger, den wir nicht vor Mai 2024 erwarten. Ein aktueller Leak verrät schon jetzt erste Details zum verwendeten SoC (natürlich ein Tensor G3), dessen Taktung, dem verbauten Speicherplatz und auch zum Codenamen des Geräts. Viel interessanter als der Inhalt des Leaks, ist der Leak selbst. Denn bisher war unklar, ob es überhaupt ein Pixel 8a geben wird. Das scheint jetzt zumindest bestätigt zu sein.

Gut möglich, dass Google rund um die Präsentation der Pixel 8-Smartphones etwas über die Zukunft der Geräte in die Karten blicken lässt.

» Leak verrät Pixel 8a-Spezifikation









17 Tipps zum Pixel Fold

Google gibt allen Neo-Nutzern des Pixel Fold sowie Besitzern eines faltbaren Android-Smartphones eine Reihe von praktischen Tipps, mit denen sich alles aus diesen Geräten herausholen lässt.

» Google veröffentlicht Foldable-Tipps

Bringt Google ab Pixel 8 die Update-Revolution?

Das wäre ein Hammer, der über jegliche Spezifikationen hinausgeht: Google könnte die Pixel-Smartphones ab der achten Generation deutlich länger mit Android-Updates versorgen. Im Raum stehen bis zu sieben Jahre Updates, denn man will Samsung übertrumpfen und in den Apple-Sphären anklopfen.

» Bis zu sieben Jahre Android-Updates für Pixel?

Pixel Pass wird eingestellt

Das ist wirklich schade: Das Smartphone-Abo Pixel Pass wird kurz vor dem Start der Pixel 8-Smartphones eingestellt. Das Abo umfasste nicht nur das Smartphone inklusive eines zweijährlichen günstigeren Upgrades, sondern auch eine Reihe von Zusatzpaketen rund um Google One, YouTube Premium und den Google Play Pass.

» Alle Infos zm Pixel Pass-Aus

Google zeigt das Pixel 8 Pro

Google hat das Pixel 8 Pro versehentlich im Google Store gezeigt und somit das erste Bild veröffentlicht, auf dem das Gerät zu sehen ist. Eine Überraschung gibt es nicht, aber dafür den ersten offiziellen Blick auf das Gerät.

» Das erste offizielle Pixel 8 Pro-Foto

Pixel 8 und Pixel 8 Pro ohne UWB

Die Pixel 8-Smartphones kommen ohne UWB und werden damit kein Ultrabreitband unterstützen können. Das gilt aber nur für das „kleine“ Gerät, denn im Pixel 8 Pro wird, wie schon bei den beiden Vorgängern, ein UWB-Chip verbaut sein.

» Google verzichtet bei Pixel 8 auf UWB

Pixel 8-Smartphones mit SIM-Karte und Video-Nachtsicht

Das kürzlich kursierende Gerücht, dass Google bei den Pixel 8-Smartphones vollständig auf eine physische SIM-Karte verzichten wird, hat sich nicht bestätigt. Jetzt wissen wir, dass beide Geräte einen SIM-Slot mitbringen werden. Außerdem wurde nun bekannt, dass die Nachtsicht-Technologien auf Video ausgeweitet werden.

» Google hält an der SIM-Karte fest + Video-Nachtsicht









Pixel 8-Smartphones kommen am 4. Oktober

Google lädt zum jährlichen großen ‚Made by Google‘-Event. Jetzt wissen wir, dass die Pixel 8-Smartphones, die Pixel Watch 2 und vielleicht noch einiges mehr am 4. Oktober um 16:00 Uhr deutscher Zeit vorgestellt werden. Es wird sich wieder um ein Live-Event vor Publikum handeln.

» Alle Infos zum ‚Made by Google‘-Event

Pixel 7-Schutzhüllen rabattiert

Kurze Notiz für alle Pixel 7-Nutzer, die noch eine Schutzhülle benötigen: Derzeit gibt es die offiziellen Google-Hüllen im Google Store rabattiert.

» Google Store reduziert die Pixel 7-Schutzhüllen

Letzte Aktualisierung am 29.08.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!