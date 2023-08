Google Store Aktionen: Pixel 7-Schutzhüllen sind jetzt deutlich günstiger zu haben – transparent und schwarz

Im deutschen Google Store dürften schon bald starke Aktionen zum Geburtstag des Unternehmens starten, aber noch ist es nicht soweit. Bis dahin verkürzt man den Nutzern die Wartezeit mit vier neuen Aktionen rund um die Schutzhüllen für die Pixel 7-Smartphones. Aktuell sind die von Google angebotenen Schutzhüllen für die siebte Pixel-Generation rabattiert und preislich konkurrenzfähig.



In Japan gab es in den vergangenen zwei Wochen die 25 Prozent-auf-fast-alles-Aktionen im Google Store und hierzulande ist immerhin kürzlich die Rabatt-Aktion für eine kostenlose Pixel Watch gestartet. Jetzt legt man an anderer Stelle noch einmal nach und bietet auch die Schutzhüllen für das Pixel 7 und Pixel 7 Pro günstiger an. Sowohl die Case Mate-Variante als auch die Bellroy-Variante sind aktuell rabattiert. Erst vor wenigen Wochen waren diese Schutzhüllen schon einmal rabattiert zu haben.

Ihr bekommt die Case Mate-Hüllen für 16,99 Euro statt 21,99 Euro und Bellroy-Varianten aktuell für 37 Euro statt 49 Euro. Prozentual betrachtet sind das recht gute Rabatte und beide Schutzhüllen liegen in etwa gleichauf mit der Konkurrenz (siehe folgende Amazon-Box). Schaut einfach einmal, ob etwas für euch dabei ist.

