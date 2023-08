Google Store Aktion: Pixel Tablet + Pixel Buds Pro gratis – Smart Display-Tablet-Kopfhörer-Paket für nur 679 Euro

Im deutschen Google Store gibt es in recht kurzen Abständen einen Wechsel der Aktionen und jetzt hat man neben den Pixel-Rabatten wieder ein sehr lohnendes neues Angebot in petto: In diesen Tagen erhaltet ihr beim Kauf eines Pixel Tablet die smarten Kopfhörer Pixel Buds Pro gratis. Die Aktion gilt nur wenige Tage und kann sicherlich gut mitgenommen werden.



Der deutsche Google Store hat immer wieder interessante Aktionen, wobei einige fast schon als Dauer-Aktion bezeichnet werden können und andere wiederum nur sporadisch oder einmalig kurzzeitig auftauchen. Die Rabatte auf die aktuellen Pixel-Smartphones sind mittlerweile sehr lange verfügbar, denn bekanntlich steht der Nachfolger vor der Tür, aber rund um das Pixel Tablet sind die Rabatte eher selten. Jetzt hat man eine starke Aktion gestartet.

Aktuell bekommt ihr im Google Store das Pixel Tablet + Pixel Buds Pro für 679 Euro. Weil auch das Pixel Tablet einzeln mit 679 Euro zu Buche schlägt, erhaltet ihr also die smarten Kopfhörer Pixel Buds Pro gratis. Bisher hatte man diese eher beim Smartphone-Kauf mit in das Paket gepackt, in Kombination mit dem Tablet gab es sie bisher noch nicht im Google Store. Vielleicht ein etwas ungleiches Duo, aber natürlich müsst ihr die beiden Geräte ja nicht in Kombination nutzen 🙂

Vergesst auch nicht die aktuellen Aktionen bei Amazon, denn der Onlinehändler hat derzeit Sommerschlussverkauf und ebenfalls viele Tablets, Smart Displays und auch Kopfhörer reduziert:

» Smarte Amazon-Aktionen: Sommerschlussverkauf mit bis zu 50 Prozent Rabatt auf viele Amazon-Geräte

Letzte Aktualisierung am 10.08.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!