YouTube Music: Google hört auf die Wünsche der Nutzer – aber diese gewünschten Funktionen kommen nicht

Die Musikstreamingplattform YouTube Music hat in den letzten Monaten immer wieder mit interessanten Features nachgelegt, die zum Teil wohl auch von den Nutzerwünschen inspiriert waren. Denn Anfang des Jahres hatte man die Nutzer nach Feature-Wünschen gefragt und jetzt hat man eine interessante Liste von Funktionen veröffentlicht, die man trotz der Vorschläge _nicht_ umsetzen will.



Es ist fast immer eine gute Idee, auf die Masse der Nutzer und deren Wünsche zu hören. Zum Teil wird das bei Google wohl auch beherzigt, denn das YouTube Music-Team hatte zu Beginn des Jahres nach den Nutzerwünschen gefragt und einige der damals meistgevoteten Features auch schon umgesetzt. Dazu gehört der Schlaftimer, die Anzeige der Anzahl der Abspielungen von Playlisten, verbesserte Empfehlungen und mehr. Passend dazu wurden erst kürzlich die YouTube Music Samples gestartet.

Viel interessanter ist aber nicht, woran man arbeitet oder was bereits umgesetzt wurde, sondern was man nicht umsetzen wird. Denn auch das hat man aufgelistet und zum Teil mit einigen Begründungen veröffentlicht. Hier ein Blick auf die Funktionen, auf die ihr zumindest in den nächsten Monaten nicht warten müsst. Denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Anpassbare Playlist-Cover: Derzeit arbeitet man nicht daran, den Nutzern ein anpassbares Cover für die Playlisten zu ermöglichen und hat wohl andere Pläne. Denn man denkt über alternative Möglichkeiten nach, um die Personalisierung rund um die Playlisten zu erhöhen. Auch wenn man es nicht erwähnt, höre ich da schon wieder die Wörtchen „Künstliche Intelligenz“, die dann wohl ein passendes Cover designen kann.









Eigenständige YouTube Music App für Smart TVs: Es wird vorerst keine eigenständige YouTube Music-App für Smart TVs oder Spielekonsolen geben. Stattdessen hat man in jüngster Zeit die Cast-Übertragung auf diese Geräte verbessert und will sich wohl auch in Zukunft darauf fokussieren.

Hintergrundabspielen mit Werbung: Das Abspielen von Musik im Hintergrund ist nur für YouTube Premium-Nutzer möglich. Alternativ bietet man nur in Kanada die Möglichkeit, dies auch ohne Abo zu nutzen, dafür aber mit abgespielten Werbespots. Man hat keine Pläne, das in anderen Ländern anzubieten. Gut möglich, dass das in Kanada irgendwelche rechtlichen Gründe hat.

Warnung vor einigen Inhalten: Die Warnung vor potenziell bedenklichen Inhalten wird sich nicht abschalten lassen.

High Quality Audio: Derzeit hat man keine Ankündigungen rund um HQ-Audio. Das heißt nicht, dass man nicht daran arbeitet, aber es gibt derzeit keine Informationen. Mutmaßlich ist das auch nichts, was nur die Entwickler basteln müssen, sondern mit den Rechteinhabern geklärt werden muss.

Lautstärkenormalisierung: Man hat aktuell keine Pläne oder Ankündigungen für ein solches Feature.

Verbesserter Upload und Metadaten-Bearbeitung: Auch dazu gibt es aktuell weder Pläne, noch eine echte Absage. Es ist daher gut möglich, dass man bereits daran arbeitet.

