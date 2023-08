YouTube Music: Songtexte bekommen Live-Scrolling – neue Darstellung bringt Karaoke-Funktion (Screenshots)

Googles Musikstreamingplattform YouTube Music hält zu vielen Titeln zusätzliche Informationen bereit, die in vielen Fällen auch die Songtexte umfassen, die sich optional abrufen lassen. Jetzt wird offenbar ein größeres Update ausgerollt, das schon seit einiger Zeit immer wieder gesichtet wurde: Songtexte werden mit Live-Scrolling dargestellt und ermöglichen dadurch eine alternative Art von Karaoke-Funktion.



Neben dem Abspielen der Songtitel bietet YouTube Music je nach verwendeter Plattform eine Reihe von Oberflächen mit zusätzlichen Informationen: Cover, Musikvideo, die aktuelle Playliste, Details zum Titel sowie in vielen Fällen auch den Songtext. Letztes wird von Google aus externen Quellen bezogen und in simpler Textform dargestellt, so wie man es aus vielen anderen Apps oder Webseiten kennt.

Schon seit längerer Zeit zeichnet sich ab, dass man diesen Bereich deutlich überarbeiten wird und nicht mehr nur die rohen Texte anzeigen möchte. Stattdessen sollen diese Live-Scrolling erhalten und die jeweils aktuelle Zeile des Songs deutlich hervorheben. Man könnte es als Karaoke-Funktion bezeichnen, denn mit dieser wird es für Nutzer einfacher, mitzusingen oder zumindest mitzulesen und die jeweiligen Stellen deutlicher zu verstehen. Ein kleines Highlight: Das Antippen einer Textstelle springt zu dieser Stelle im Song. Hat man in der Form auch noch nicht so häufig gesehen.

Auf folgendem Screenshot könnt ihr sehen, wie sich diese Funktion in den letzten Tagen bei immer mehr Nutzern zeigt: Hervorgehobener Songtext, eine deutlich vergrößerte Darstellung und etwas ausgegraut die vorherige und folgende Zeile. Hervorgehoben wird die gesamte Zeile, nicht nur ein einzelnes Wort innerhalb einer Zeile (was für eine echte Karaoke-Funktion notwendig wäre). Tatsächlich ist das nicht der erst Testlauf, denn schon im Dezember letzten Jahres zeigte sich eine ähnliche Funktion bei der Cast-Übertragung und in diesem Jahr im April noch einmal.









Woher YouTube Music die Informationen für die Textstelle bezieht, ist nicht bekannt. Laut Nutzern mit Zugriff auf dieses Feature soll es bei Songtexten unterschiedlicher Herkunft funktionieren und auch bei neuen Songs, alten Songs und vielleicht nicht ganz so populären Songs. Gut möglich, dass man da auf eine Art Stimmenerkennung setzt, wobei ich mir das bei einigen Titeln als recht schwer vorstelle. Gut möglich, dass die Spracherkennung auf der Tonspur zu so etwas in der Lage ist.

Wer diese Darstellung nicht mag und stattdessen den vollständigen Songtext sehen möchte, wird wohl enttäuscht. Denn zumindest in der aktuellen Umsetzung ist es nicht möglich, diese Live-Darstellung abzuschalten. Aktuell wird die Funktion wohl für Android und iOS ausgerollt, eine Ankündigung gibt es noch nicht. Nutzer der Webversion müssen sich noch gedulden. Auch bei der Cast-Version scheint es noch nicht breit ausgerollt zu sein.

