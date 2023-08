Pixel 8: Kommt die Update-Revolution? Google soll die Smartphones deutlich länger mit Updates versorgen

Google versorgt alle Pixel-Smartphones mehrere Jahre lang zuverlässig mit Android-Updates – das wird natürlich auch für die Pixel 8-Smartphones gelten. Wie jetzt durchgesickert ist, und schon länger spekuliert wurde, soll Google den Update-Zeitraum mit der kommenden Generation wohl deutlich erweitern und gar ein Apple-Niveau anstreben. Es wäre ein riesiger und dennoch längst überfälliger Schritt.



Googles Update-Versprechen

Ein wichtiges Argument für die Pixel-Smartphones und damaligen Nexus-Smartphones waren die zuverlässigen Android-Updates aus dem Hause Google. Grundsätzlich gilt das auch heute noch, doch in puncto Update-Dauer hat man sich längst von Samsung überholen lassen – was aus Sicht vieler Nutzer kaum nachvollziehbar sein dürfte. Denn Google kontrolliert das Betriebssystem, das gesamte Smartphone und dessen verbaute Komponenten sowie seit der sechsten Generation mit Tensor auch den SoC. Eine einzigartige Situation in der Android-Welt, die es sonst nur bei Apple gibt.

Wie jetzt durchgesickert ist, will Google diese Stärke endlich ausspielen und deutlich längere Android-Updates anbieten. Statt wie bisher bei den neuen Flaggschiffen nur drei Jahre Android-Updates und zusätzliche zwei Jahre Sicherheitsupdates zu bieten, will man insgesamt nachlegen. Alle Infos zur aktuellen Update-Dauer findet ihr in diesem Artikel. Die Informationen stammen wohl aus zuverlässigen Quellen, sind aber nicht mit Fakten oder konkreten Zeitangaben belegt. Doch auch die ungefähren Angaben lassen aufhorchen:

Längere Updates als Samsung

Google will den aktuellen Update-König Samsung in den Schatten stellen, der bereits vier Jahre Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates bietet. Allerdings zum Ende dieser Laufzeit nur noch vierteljährlich und nicht mehr monatlich. Man würde sich damit endlich wieder an die Spitze der Android-Welt bringen, wo man mit den eigenen Smartphones und als Plattformbetreiber auch hingehört.









Updates auf Apple-Niveau?

Längere Updates als Samsung sind sehr wünschenswert und würden Google an die Spitze bringen. Aber laut den Informationen will man nicht nur kleckern, sondern richtig klotzen: Die Rede ist davon, dass Updates auf iPhone-Niveau erreicht werden sollen. Und da sprechen wir je nach Generation und Gerät von sechs, sieben oder gar acht Jahren Updates. Vor allem für Nutzer aus dem Android-Universum ein unglaublich langer Zeitraum, an den man bisher nicht einmal in den wildesten Träumen denken konnte.

Wie bereits erwähnt, gibt es leider keine konkreten Details. Doch 9to5 ist nicht dafür bekannt, solche Informationen ohne ein gewisses Vertrauen in die Welt zu blasen. Ob es gleich acht Jahre werden, würde ich nicht unterschreiben, aber fünf Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates wären sicherlich etwas, dass man feiern könnte. Und wenn wir einmal ehrlich sind: Wie viele Nutzer mit Sicherheitsbewusstsein und Feature-Interesse nutzen ihr Smartphone fünf Jahre und mehr? Das heißt nicht, dass man sich mit fünf Jahren zufriedengeben sollte, wenn mehr geht, aber man muss auch auf dem Teppich bleiben.

Wir dürfen gespannt sein, was Google da in einigen Wochen ankündigen wird. Die Präsentation der Pixel 8-Smartphones wird für Anfang Oktober erwartet. Sollte Google dieser für die Android-Welt große Schritt gelingen, könnte man das aber schon vorab ankündigen und während der Präsentation noch einmal feiern und parallel zu den neuen Features präsentieren.

Eine spannende Frage für Nutzer aktueller Pixel-Smartphones: Wird Google auch die Update-Garantie von Pixel 6 und Pixel 7 mit den Tensor-SoCs verlängern? DAS wäre mal ein richtiges „Pixel Feature Drop“ 😉

