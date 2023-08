Made by Google: Google lädt zum Pixel-Event – Pixel 8, Pixel 8 Pro und Pixel Watch 2 kommen am 4. Oktober

Seit langer Zeit ist bekannt, dass Google Anfang Oktober eine Reihe von neuen Produkten vorstellen wird, zu denen unter anderem die Pixel 8-Smartphones sowie die Pixel Watch 2 gehören. Auch in diesem Jahr wird nicht daran gerüttelt und so hat man vor wenigen Minuten die offiziellen Einladungen für das Made by Google Event 2023 verschickt. Dieses findet in diesem Jahr am 4. Oktober statt.



Nur einen Tag, nachdem Apple die Einladungen für das iPhone-Event versendet hat, legt Google mit der Einladung zum kommenden ‚Made by Google‘-Event nach: Man wird das Ganze am 4. Oktober um 16:00 Uhr deutscher Zeit in New York veranstalten und wie gewohnt per Livestream übertragen. Es handelt sich um ein Live-Event vor Publikum. Ankündigen will man die „neuesten Produkte für das Pixel-Portfolio“. Ohne Frage gehören dazu die Pixel 8-Smartphones sowie die Pixel Watch 2. Über weitere mögliche Produkte ist bisher noch nichts bekannt.

Wir können damit rechnen, dass es in den nächsten Tagen viele weitere Leaks geben wird, die dann schon aus den Präsentations-Unterlagen stammen. Alle Infos findet ihr wie gewohnt zeitnah hier im Blog.

