Pixel Watch 2: Google leakt die neue Smartwatch jetzt schon selbst – Play Store verrät wichtige Spezifikationen

Google wird in einigen Wochen die Pixel Watch 2 vorstellen, die in den letzten Tagen recht häufig geleakt wurde und nun erneut aufgetaucht ist – und das an offizieller Stelle. Tatsächlich ist die zweite Generation der Smartwatch schon jetzt in der Google Play-Konsole gelistet und verrät bzw. bestätigt dort eine Reihe von Spezifikationen. Große Überraschungen gibt es allerdings nicht.



Die zweite Generation der Pixel Watch steht vor der Tür und beim aktuellen Tempo kann man kaum ausschließen, dass die Smartwatch nicht doch schon vor Anfang Oktober vorgestellt wird. Denn die Smartwatch ist bei der FCC aufgetaucht, zeigt sich immer wieder in Leaks, Google versendet bereits passende Armbänder und jetzt gibt es den nächsten Schritt: Seit zwei Tagen ist die Pixel Watch 2 als Gerät in der Google Play-Konsole gelistet.

Dabei handelt es sich um eine offizielle Anlaufstelle des Play Stores, an der App-Entwickler kompatible Geräte sehen und einige Details zu diesen erfahren können. Üblicherweise tauchen die Geräte erst rund um die offizielle Vorstellung auf, doch bei der Pixel Watch 2 hatte man es offenbar eilig. Und so gibt es nun eine Reihe von bestätigten Spezifikationen, die bisher nur aus Leaker-Quellen zu hören waren. Dazu gehören Informationen zum Display, zum verbauten SoC, der Nutzung von Wear OS 4 auf Basis von Android 13 und einiges mehr.

Es gibt keine neuen Informationen, sondern lediglich Bestätigungen der Details, die von fleißigen Leakern schon Wochen vorher zusammengetragen wurden. Auf dem folgenden Screenshot könnt ihr euch das Listing mit allen Details ansehen, das möglicherweise sehr schnell wieder verschwindet. Die meisten bisher bekannten Spezifikationen haben sich damit erneut als korrekt erwiesen.









Alle Pixel Watch 2-Spezifikationen

Produktbezeichnung: Pixel Watch 2

Soc: Qualcomm Snapdragon W5 Quadcore mit 1,7 Gigahertz + Adreno GPU mit 1 GHz

Display: 1,24 Zoll OLED-Display von Samsung (384×384 Pixel)

Akku: 306 mAh, 24 Stunden mit AoD und 48 Stunden ohne AoD

Sensoren: Wie Vorgänger + Hauttemperatursensor, Stresslevel-Sensor

Weiteres: UWB

Abmessungen: 41mm Durchmesser, 12,3mm stark

Gewicht: 26 Gramm (falls Wechsel auf Alu-Body)

Rahmen: Alu statt Edelstahl

Ganz nebenbei bestätigt sich damit übrigens auch der Produktname „Google Pixel Watch 2“.

