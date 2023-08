Supermond Livestream: YouTube-Kanäle zeigen den vorerst letzten blauen ‚Supervollmond‘ jetzt Live (Videos)

Am heutigen späten Nachmittag beginnt wieder ein Vollmond, der eine kleine Besonderheit bereithält: So nah wie heute Nachmittag wird der Vollmond der Erde in den nächsten 14 Jahren nicht mehr kommen und somit den besten Blick auf seine Oberfläche ermöglichen. Wer den Mond aus diversen Gründen heute Abend/Nacht nicht sehen kann, kann sich das kleine Schauspiel auch direkt bei YouTube ansehen, denn auch dieses Natur-Event wird Live übertragen.



Der heutige Vollmond kommt der Erde so nah wie kein zweiter in diesem Jahr und auch nicht in den nächsten Jahren. Denn zwar gibt es mehrere Vollmonde pro Jahr, aber nur jeder vierte kann als Supermond bezeichnet werden. Und nur bei drei Prozent handelt es sich um einen blauen Supermond. Den nächsten in dieser Form wird es nicht vor dem Jahr 2037 geben. Da es nur ein normaler Vollmond ist, ist unser Erdtrabant für längere Zeit in der vollen Größe zu sehen – und natürlich braucht es auch keine Spezialausrüstung.

Wer aber dennoch mehr sehen möchte, kann die im Folgenden eingebundenen YouTube-Livestreams verfolgen, die von mehreren Standorten rund um den Globus übertragen werden und vermutlich einen besseren Blick liefern als aus dem heimischen Wohnzimmerfenster.

Supermond (englisch super moon) ist ein 1979 vom Astrologen Richard Nolle geprägter Ausdruck für einen Vollmond oder Neumond, der sich im oder nahe beim erdnächsten Punkt (Perigäum) seiner Umlaufbahn um die Erde befindet. Nolle prägte den Begriff im Zusammenhang mit seiner These, dass bei Erdnähe des Mondes – zu Vollmond wie zu Neumond – die Wahrscheinlichkeit von Vulkanausbrüchen und Erdbeben größer sei als bei größeren Abständen von der Erde. Auch wenn bei Beobachtung mit bloßem Auge der geringe Größenunterschied mangels direktem Vergleich mit einem durchschnittlichen Vollmond nicht erkennbar ist, ist ein Supervollmond in den Tagesmedien wegen seiner scheinbaren Größe und Helligkeit dennoch eine beliebte Meldung, die wenigstens auf das „entzückende und fesselnde Bild eines Vollmondes am Himmel“ aufmerksam macht. Der tatsächliche Größenunterschied ist recht gering, doch wird der Supervollmond gerne beim Mondaufgang beobachtet. Er wirkt dann wie alle Objekte, die sich nahe dem Horizont befinden, größer als bei horizontfernem Stand. Das gleiche Phänomen zeigt sich auch bei Sonnenaufgang oder -untergang.







Supermond Livestream bei YouTube

