Digitale Planungshilfe: Google Docs als Hochzeitshelfer

Ewiges Glück und unendliche Liebe! An Hochzeiten überwiegt die Romantik und zahlreiche Freudentränen fließen. Bevor das besondere Fest jedoch gefeiert werden kann, stehen jede Menge organisatorische Aufgaben und unendliche Entscheidungen an. Damit die eigenen Hochzeitsvorbereitungen nicht vom Stress überrollt werden, bietet Google Docs einige Hilfsmittel an, die Arbeit abnehmen.



Liebe liegt in der Luft, wenn sich das Ja-Wort gegeben wird. Der Traum der perfekten Hochzeit setzt hohe Maßstäbe und kann bei der Suche nach dem Optimum in ein enormes Stresslevel abrutschen. Von Leichtigkeit und entspannten Momenten ist ab diesem Zeitpunkt nichts mehr zu spüren. Besonders in der Vorbereitungsphase versuchen Paare und verantwortliche Organisatoren, das Beste vom Besten zu planen. Das schönste Brautkleid oder die Anmietung der passenden Hochzeitslocation ist erst der Anfang einer ganzen Reihe an To-dos. Wer Nerven sparen möchte, aber auf einen kostenintensiven Hochzeitsplaner verzichten will, der sollte sich zumindest mit digitalen Helfern ausstatten.

Es existieren viele Apps und Planungstools, mit denen Projekte spielerisch und effektiv organisiert werden können. Was im Job für Teamarbeiten zum Einsatz kommt, kann auch bei der Organisation von Freunden, Familie und Gästen hilfreich erscheinen. Check der Rückmeldungen, Tischordnung oder Abfrage von Terminen: Mit Tools wie Trello, Doodle oder Excel können erste Listen und Deadlines organisiert werden.

Einladungen mit Stil

Ein weiterer Meilenstein in der Hochzeitsplanung ist die Auswahl und die Planung der Einladungskarten. Verspielt, bunt oder schlicht? Viele Paare meisterten schon die Herausforderung, das richtige Layout für ihren besonderen Tag zu finden. Noch wichtiger ist es, die richtigen Adressen der geladenen Gäste zu kennen, um nachträglichen Versand und zusätzliche Kosten zu vermeiden. Über Google Docs lässt sich die Abfrage simpel und bequem gestalten: Hochzeitspaare versenden einfach ein Template, in dem die Empfänger ihre korrekten Adressen eintragen. Der Vorteil: erhebliche Zeitersparnis und anschließende Aufbereitung im Excel-Format.









Der digitale Zugriff auf die Templates erlaubt es zudem, dass Brauteltern, Freunde und Helfer ebenfalls mit den Dateien arbeiten können. Die nötigen Vorbereitungen lassen sich somit perfekt koordinieren sowie delegieren und erlauben es, für einen Moment entspannt durchzuatmen. Zudem liegt die Option nah, die Hochzeit mit einem kleinen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu gestalten. Statt postalischem Versand als Brief kann die Einladung zum Fest per E-Mail verschickt werden. So bleibt das Budget niedrig und Papier wird gespart.

Fotos per QR-Code teilen

Um die Erinnerungen an die schönsten Momente zeitnah mit seinen Gästen zu teilen, können Bilder über die Google Fotos App geshared werden. Mit nur wenigen Klicks schicken Paare die Bilder des Abends an Gruppen oder einzelne Personen und bieten somit einen tollen Mehrwert. Noch besser: Alle Gäste erhalten Zugriff auf die eingerichtete Cloud und legen ihre selbst gemachten Bilder ab. Dadurch entfällt das spätere Einsammeln der Bilder und langes Nachfragen. Natürlich entscheidet jeder Gast selbst, welche Fotos er zur Verfügung stellen will. Die Chance, dass spontane Schnappschüsse und gelungene Selfies darunter sind, ist jedoch deutlich größer.

Planen mit kleinen Tricks: Die digitalen Hilfen vereinfachen die Vorbereitungen auf den schönsten Tag im Leben eines Paares. In der richtigen Art und Weise genutzt, machen sie bereits die Organisation zu einem echten Erfolgserlebnis mit Glücksgarantie.