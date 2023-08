Android: Neues Google System Update bringt viele Verbesserungen für alle Nutzer – Rollout hat begonnen

Es ist für viele Nutzer von Android zur netten Gewohnheit geworden, dass das Betriebssystem mehrmals pro Monat im Hintergrund aktualisiert wird und zum Teil an der Oberfläche sichtbare neue Funktionen mitbringt. Dank der immer weiter steigenden Modularität konnten die Google System Updates geschaffen werden, die jetzt für diesen Monat abgeschlossen sind und ausgerollt werden. Der August hatte einige interessante Dinge zu bieten.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates im Monat August auf Verbesserungen rund um den Google Play Store.

Hier nun die Updates für den Monat August, die Google in insgesamt fünf Wellen ausgerollt hat. Es gab Neuerungen in allen Bereichen, wobei auch das Gerätenetzwerk eine Rolle spielt, Google Wallet erweitert wird und es natürlich auch wieder eine ganze Reihe von Neuerungen im Play Store gibt. Mit der letzten Tranche ist die Runde nun vollendet und ging mit dem gestrigen Tag in den Rollout.









Google System Updates im August 2023

Kontoverwaltung [Auto] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für die Kontoverwaltung[4] Geräteverbindung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit der Gerätekonnektivität in ihren Apps.[3]

[Smartphone] Der Gastmodus in Chromecast wird nicht mehr unterstützt.[3] Google Play Store [Smartphone] Der Text der Anzeigen-Kennzeichnung wird auf allen Play Store-Oberflächen von „Anzeigen“ auf „Gesponsert“ umgestellt.[7]

[Auto, TV, Wear] Verbesserung der Möglichkeiten zum Melden illegaler Inhalte und Aktivierung der Nutzerstimmungserkennung für Apps sowie Play-Rezensionen.[7] Sicherheit & Notfälle [Smartphone, Wear] Der Notfall-Standortdienst von Android wurde verbessert, damit Mitarbeiter von Notrufzentralen und Ersthelfer schneller auf Notfälle reagieren können.[3] Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Passwortcheck und Tracker-Benachrichtigungen wurden in die Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen integriert.[4] Support [Smartphone] Auf den Feedback-Seiten werden jetzt direkt relevante Ausschnitte aus Hilfeartikeln angezeigt.[3] Wallet [Smartphone, Wear] Wallet jetzt in weiteren Ländern verfügbar.[5] Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Fehlerkorrekturen im Zusammenhang mit Diensten für die Systemverwaltung und Diagnose.[2]

[Auto] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung des Datenschutzes.[2]

[Smartphone] Die Profilerstellung wurde für einen Teil der Google-Konten verbessert.[4]

[Auto] Wenn Apps und Dienste von Google die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen voraussetzen, müssen auch Gastnutzer mindestens einmal alle 24 Stunden den Nutzungsbedingungen zustimmen.[4]

[Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung des Datenschutzes.[4]

[Auto] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung der Unterstützung von Medien.[4]

[Smartphone] Der neue Tab „Empfohlen“ in den Google Einstellungen bietet Empfehlungen zu statischen Funktionen.[3]

[Smartphone] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten verbessern die Verbindungsoptionen, die Netzwerknutzung, die Sicherheit, die Stabilität und die Aktualisierbarkeit[1]

[Smartphone] Fehlerkorrekturen in den Bereichen Systemverwaltung und diagnosebezogene Dienste.[1] [1]Verfügbar über das Google Play-Systemupdate vom August.

[2]Verfügbar über Google Play-Dienste, Version 23.30 aktualisiert am 02.08.2023

[3]Verfügbar über Google Play-Dienste, Version 23.33, aktualisiert am 23.08.2023

[4]Verfügbar über Google Play-Dienste, Version 23.32, aktualisiert am 16.08.2023

[5]Verfügbar über Google Play-Dienste, Version 23.31, aktualisiert am 09.08.2023

[7]Verfügbar über den Google Play Store, Version 37.0, aktualisiert am 07.08.2023

[Google Support]