Google Chrome: Click to Call wurde eingestellt – Anrufe per Browserklick sind jetzt nicht mehr möglich

Google arbeitet seit vielen Jahren daran, Brücken zwischen Google Chrome und Android zu schaffen. Eine recht frühe Brücke war es, dass sich Telefonanrufe mit dem Android-Smartphone direkt aus dem Chrome-Browser starten ließen – per Click-to-Call. Jetzt hat man diese Funktion allerdings ohne vorherige Ankündigung eingestellt und lässt damit viele unzufriedene Nutzer zurück, die vielleicht darauf angewiesen waren.



Viele Nutzer dürften den Chrome-Browser mit demselben Nutzerkonto wie das Android-Smartphone verwenden und bei beiden entsprechend eingeloggt sein. Ist das der Fall, konnte viele Jahre lang die Funktion „Click-to-Call“ genutzt werden, mit der ein Telefonanruf am Smartphone über den Browser ausgelöst werden konnte. Einfach auf die entsprechend verlinkte Telefonnummer klicken, das Ziel-Smartphone auswählen (falls mehrere Android-Geräte in Benutzung sind) und schon wird die Nummer an das Smartphone weitergeleitet.

Jetzt hat man diese Funktion allerdings ersatzlos gestrichen. Schon mit Chrome 113 wurde es deaktiviert und ließ sich nur über das Flag #click-to-call aktivieren, doch mit der jüngsten Version Chrome 116 wurde es vollständig zurückgezogen. Als Grund gibt Google an, dass diese Funktion zu wenig genutzt wurde. Das mag in der breiten Masse vielleicht so sein, sogar ziemlich sicher, aber dennoch ist es ein sehr praktisches Nischen-Feature. Derzeit regt sich an vielen Stellen ein kleiner Nutzerprotest und vielleicht wird Google dieses Feature nochmal zurückbringen.

Dass das vom Chrome-Team vielleicht nicht ganz durchdacht war, zeigt sich auch bei anderen Google-Produkten: In Google Maps, der Websuche oder auch bei Kontakte lassen sich Telefonnummern nach wie vor anklicken, führen bei den meisten Nutzern aber nicht mehr zum gewünschten Ergebnis.