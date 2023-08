Pixel Pass: ‚Die neue Art, ein Smartphone zu besitzen‘ – Google hat das praktische Smartphone-Abo eingestellt

Vor knapp zwei Jahren hat Google den Pixel Pass eingeführt und damit ein Abo-Modell geschaffen, das sich rund um die aktuellen Pixel-Smartphones dreht und diese mit weiteren kostenpflichtigen Produkten kombiniert. Im vergangenen Jahr war der Deutschland-Start zum Greifen nahe, doch jetzt hat man das plötzliche Aus angekündigt. Die treuen Abonnenten sind davon allerdings wenig begeistert.



Mit dem Pixel Pass hat Google rund um den Start der Pixel 6-Smartphones ein interessantes Abo-Paket eingeführt, das man selbst als „die neue Art, ein Smartphone zu besitzen“ bezeichnete. Die Nutzer schließen das Abo für einen monatlichen Betrag von 45 oder 55 Dollar ab, erhalten dafür das aktuelle Pixel-Smartphone ohne zusätzliche Kosten sowie ein Google One-Paket, YouTube Premium, den Google Play Pass und erweiterten Support. Alle Informationen zu diesem Paket findet ihr in diesem Artikel.

Leider hat man jetzt bekannt gegeben, dass das Programm mit sofortiger Wirkung (29. August) beendet wird. Für bestehende Abonnenten ändert sich nichts, aber es können keine neuen Abos mehr abgeschlossen werden und auch die bestehenden werden somit auslaufen. Da man den Nutzern im Rahmen des Abos großzügige Vorteile beim Kauf eines neuen Pixel versprochen hat, ist die Enttäuschung über die Einstellung kurz vor dem Pixel 8-Start natürlich groß. Das weiß man auch bei Google und lädt den Nutzern als eine Art Entschädigung 100 Dollar Guthaben für den Google Store auf ihr Konto.

In Deutschland ist das Abo-Paket niemals gestartet, sodass die weiteren Details für unsere Leser nicht wirklich interessant sind. Jedenfalls sollten wir uns keine Hoffnungen machen, dass dieses oder ein ähnliches Paket in den nächsten Jahren in Deutschland starten könnte.

» Pixel 8: Kommt die Update-Revolution? Google soll die Smartphones deutlich länger mit Updates versorgen

Letzte Aktualisierung am 30.08.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google-Support]