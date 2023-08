Google Keep: Die Notizen-App erhält automatische Sortierung der Einträge nach Bearbeitungsdatum (Teardown)

Die Notizen-App Google Keep wird in der nächsten Zeit eine Reihe von größeren Updates spendiert bekommen, die in den letzten Wochen bereits in Teardowns aufgetaucht sind – und jetzt gibt es eine neue Entdeckung. Durch die Aktivierung interner Flags konnte schon jetzt gezeigt werden, dass sich Notizen zukünftig sortieren lassen. Bisher ist das nur manuell oder per Anpinnen möglich.



Die Notizen innerhalb der Notizen-App Google Keep sind normalerweise nach dem Datum der Erstellung sortiert. Wird eine neue Notiz erstellt, erscheint diese am Anfang der Liste und drückt alle anderen einen Platz weiter nach unten. Wird eine ältere Notiz bearbeitet, verbleibt diese dennoch an ihrem Platz. Wem das nicht passt, der kann die Notizen frei per Drag & Drop verschieben und somit eine eigene Sortierung schaffen. Lediglich durch das Anpinnen lassen sich Notizen oben halten und somit halbautomatisch sortieren.

Jetzt ist durch einen Teardown und die Aktivierung interner Flags die Möglichkeit aufgetaucht, Notizen nach drei Kriterien sortieren zu lassen. Entweder „Custom“, also nach der eigenen Sortierung, nach dem Datum der Erstellung (so wie es bisher war) oder nach dem Datum der letzten Bearbeitung. Aktuell haben wir, wie bereits erklärt, einen Mix aus Erstelldatum und Custom. Neu hinzukommen wird daher eigentlich nur die automatische Sortierung nach dem Datum der letzten Bearbeitung.

Derzeit gibt es keine weiteren Informationen zu diesem Feature. Es ist davon auszugehen, dass diese Sortierungen umgekehrt-chronologisch gelten und jeweils das neueste Element oben lassen.

[AndroidPolice]