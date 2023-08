Pixel Fold: Google gibt 17 hilfreiche Tipps für faltbare Smartphones – so könnt ihr alles herausholen

Google hat vor wenigen Monaten das erste Pixel Fold auf den Markt gebracht und ist mit diesem in den Bereich der Foldables eingestiegen – und das mit einem durchaus starken Gesamtpaket. Aber die Hardware spielt bei der neuen Geräteklasse nur eine kleinere Rolle, während vor allem die Software die tägliche Nutzung bestimmt. Jetzt gibt man allen Neo-Nutzern 17 hilfreiche Tipps mit auf den Weg.



Mit dem Start des Pixel Fold hat Google viele der hauseigenen Apps für faltbare Displays und deren spezielle Anforderungen sowie Möglichkeit Fit gemacht. Dabei geht es sowohl um neue Layouts, als auch Features zur parallelen Nutzung mehrerer Apps und einem gewissen Datenaustausch zwischen der linken und rechten Displayhälfte. Um das Ganze in vollem Umfang nutzen zu können, gibt man den Nutzern jetzt 17 hilfreiche Tipps, die ihr hier in der automatischen Übersetzung findet.

17 Google-Tipps für das Pixel Fold:

1. Überprüfen Sie Workspace-Dateien während Videoanrufen

Ich nehme im Allgemeinen keine Videoanrufe von meinem Telefon entgegen, insbesondere wenn wir während des Meetings Dokumente oder Folien durchsehen – ich muss in der Lage sein, alles anzusehen, worüber wir sprechen. Aber mit Pixel Fold kann ich auf der einen Seite des Bildschirms einen Videoanruf tätigen, während ich auf der anderen Seite ein Dokument, ein Blatt oder eine Folie überprüfe und sogar bearbeite. Ich kann es sogar in den Tischmodus versetzen und meinen Anruf auf dem oberen Bildschirm verfolgen, während ich die untere Hälfte für Workspace-Apps verwende.

2. Ziehen Sie Fotos per Drag & Drop in Chat-Threads

Mein Familiengruppenchat besteht mehr oder weniger nur aus einer Reihe von Fotos unserer Haustiere. Mit dem Pixel Fold kann ich meine Bilder noch einfacher teilen: Wenn Google Fotos auf einem Bildschirm und Nachrichten auf dem anderen geöffnet sind, ziehe ich Bilder einfach per Drag & Drop direkt in den Chat.

3. Lernen Sie, Fotos zu bearbeiten, während Sie tatsächlich Fotos bearbeiten

Ich möchte wirklich besser darin werden, meine Fotos zu bearbeiten, und ich bin ein sehr visueller und praxisorientierter Lerner – im Allgemeinen finde ich es hilfreich, Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Echtzeit zu befolgen. Mit Pixel Fold habe ich mir auf einem Bildschirm Anleitungsvideos zur Fotobearbeitung angesehen, während ich auf dem anderen Bildschirm tatsächlich meine Bilder in Adobe Lightroom bearbeite. Ich habe diese Funktion auch verwendet, um zu lernen, wie man bessere Astrofotografiefotos macht!









4. Lesen Sie die Pixel-Tipps und passen Sie meine Einstellungen an

Hier ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Pixel Fold das Befolgen der Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Kinderspiel macht. Ich bin ein großer Fan von Pixel Tips – es ist eine App, mit der Sie lernen können, wie Sie die verschiedenen Pixel-Funktionen und -Einstellungen optimal nutzen können. Mit Pixel Fold kann ich Pixel Tips auf einer Seite offen lassen, um einen bestimmten Tipp anzusehen oder durchzulesen. Dann kann ich die entsprechende App bzw. Einstellung etwa auf den anderen Bildschirm legen und so die entsprechende Funktion sofort nutzen bzw. aktivieren.

5. Verwenden Sie my Fold als E-Reader

Das ist nicht unbedingt ein Anwendungsfall mit geteiltem Bildschirm für zwei Apps, aber ich denke, es ist erwähnenswert, weil es mir so gut gefallen hat: Ich kann Google Play Books herunterladen und sie auf beiden Bildschirmen öffnen und so mein Telefon in ein äußerst tragbares E-Book verwandeln. Leser. Ich liebe das Gefühl, Pixel Fold wie ein Buch zu halten.

6. Endlich gute Selfies machen

Ich war schon immer ein berüchtigt schlechter Selfie-Fotograf, aber nicht mehr. Dies ist eine weitere Möglichkeit, den Split-Screen-Modus für eine einzelne App zu verwenden, aber die Art und Weise, wie beide Bildschirme genutzt werden, macht es unglaublich praktisch: Ich kann mein Pixel Fold einfach in den Tischmodus versetzen und auf das Selfie-Kamerasymbol klicken. Auf einer Seite des Displays wird das Foto angezeigt und auf der anderen Seite befinden sich alle Bedienelemente der Kamera, einschließlich Timer und Verschluss. Selbst ich kann das nicht vermasseln.

7. Sehen Sie sich eine Sendung an, ohne den Chat zu verlassen

Erzähl es niemandem, aber manchmal, wenn ich mit einem Freund Nachrichten schreibe, höre ich nur halb auf, weil ich gleichzeitig etwas sehe. Und das kann sehr nervig sein, wenn ich auf einem Telefon mit nur einem Bildschirm ständig zwischen Netflix und Nachrichten hin und her wechseln muss – beim Pixel Fold ist das jedoch nicht der Fall. Ich kann beide geöffnet haben und ich kann sogar die Größe der Bildschirme anpassen, um dem einen oder anderen mehr Fokus zu geben. Ich verrate nicht welche.

8. Sehen Sie sich ein Kochvideo an, während Sie die Anweisungen lesen

Es ist sehr hilfreich, gleichzeitig ein Rezeptvideo ansehen und die Anleitung lesen zu können. Rezept-Websites mit Autoplay-Videos können tatsächlich hilfreich sein: Nachdem ich zu den schriftlichen Anweisungen navigiert bin, kann ich das Video in die Ecke ziehen, damit es neben den Schritten statt darüber abgespielt wird, sodass ich sowohl visuelle als auch die schriftliche Anleitung erhalte.

9. Kopieren Sie Informationen aus Google Docs in Tabellen

Manchmal müssen Informationen aus meinem Google-Dokument in eine Google-Tabelle eingefügt werden. Wenn das der Fall ist, kann ich beide Apps im geteilten Bildschirmmodus aufrufen und einfach von einer zur anderen kopieren und einfügen, ohne zwischen den Apps wechseln zu müssen.

10. Ziehen Sie Fotos per Drag-and-Drop auf Google Slides

Apropos Produktivitäts-Apps: Ich bin ein großer Nutzer von Google Slides, sowohl beruflich als auch privat (ich liebe Slides-Präsentationspartys immer noch). Mit Pixel Fold kann ich Google Fotos auf einem Bildschirm und Slides auf dem anderen öffnen und dann Bilder per Drag-and-Drop aus meiner Fotogalerie oder aus den Suchergebnissen direkt zu Slides ziehen.

11. Auf Gmail-Threads antworten und gleichzeitig meinen Zeitplan überprüfen

Die Möglichkeit, meinen Kalender zusammen mit anderen Apps anzuzeigen, ist in vielerlei Hinsicht hilfreich. Ich kann beispielsweise sofort auf einen Gmail-Thread antworten, bei dem es darum geht, allen meine Verfügbarkeit mitzuteilen, da auf dem anderen Bildschirm mein Kalender vollständig angezeigt wird.

12. Genießen Sie zwei Tabs gleichzeitig

Mehr Bildschirme bedeuten mehr Registerkarten! Genießen Sie das einfache Vergnügen, wenn beim Scrollen zwei Browser-Registerkarten nebeneinander geöffnet werden. Bisher habe ich es am häufigsten zum Vergleichen von Möbeln und Flügen genutzt.









13. Recherchieren und aktualisieren Sie Dokumente und Notizen

Ich habe festgestellt, dass jede Art von Forschung, die ich durchführe, von zwei Bildschirmen profitiert. Wenn ich Pixel Fold verwende, kann ich eine Hälfte des Displays der Google-Suche und die andere Hälfte Docs, Keep oder einer anderen Notiz-App widmen. Alle Informationen, die ich benötige, an einem Ort zu sehen, hilft mir, den Überblick zu behalten.

14. Erkunden Sie Google Maps und erstellen Sie eine Reiseroute

Recherche beschränkt sich nicht nur auf die Suche. Ich verwende Google Maps häufig für die Reiseplanung und lasse es beim Erstellen meiner Reiseroute neben Google Docs, Kalender oder Tabellen geöffnet.

15. Behalten Sie Ihre E-Mails im Auge, während Sie trainieren

Manchmal kann ich während des Trainings völlig abschalten, und manchmal ist es einfach nicht machbar – und in solchen Fällen halte ich mein Telefon griffbereit in der Nähe. Wenn ich einen Kurs von meinem Telefon aus streame, wird das natürlich etwas schwieriger (und ablenkender). Aber mit Pixel Fold konnte ich ohne Unterbrechungen an einem Kurs über die Peloton-App teilnehmen und gleichzeitig Gmail auf dem anderen Bildschirm geöffnet lassen.

16. Teilen Sie Links mit Ihren Lieben

Meine Freunde und Familie werden es an dieser Stelle vielleicht satt haben, dass ich Links versende, denn das ist viel zu einfach, wenn ich auf der einen Seite Gmail oder Messages und auf der anderen Chrome geöffnet habe. Rezepte, Meme-Accounts, Flugoptionen … die Liste lässt sich im wahrsten Sinne des Wortes endlos fortsetzen.

17. … Und YouTube-Videos

Oh, und das Gleiche gilt für das Senden zu vieler YouTube-Videos an einen Gmail- oder Nachrichtenthread!

[Google-Blog]