Pixel Fold und Samsung Galaxy Z Fold5 im Härtetest: Auch Foldables können den Biegetest überleben (Video)

Samsung hat kürzlich das Samsung Galaxy Z Fold5 auf den Markt gebracht, das unter anderem mit Googles Pixel Fold in Konkurrenz tritt, das ohne Frage ein wenig von diesem großen Vorbild inspiriert ist. Mittlerweile haben beide Smartphones den Härtetest von JerryRigEverything durchlaufen und es zeigt sich, dass die beiden Smartphones mit einer Ausnahme ähnlich robust sind. Nur beim Biegetest muss Google noch nachlegen.



Der Foldable-Markt ist noch recht umkämpft und bisher gibt es nur wenige wirklich prominente Produkte in diesem Bereich – unter anderem die Samsung Galaxy Z Fold-Serie sowie das Google Pixel Fold. Beiden Geräten ist die Aufmerksamkeit gewiss und somit ist es keine große Überraschung, dass sie sehr früh durch den Härtetest des YouTube-Kanals JerryRigEverything mussten. Dieser Härtetest ist immer sehr interessant und kann sowohl Gewinner als auch Verlierer hervorbringen. Erst vor wenigen Monaten hat sich das Pixel 7a als absoluter Gewinner erwiesen, doch mit dem Pixel Fold hatte Google weniger Glück.

Wir hatten schon vor zwei Monaten darüber berichtet, dass das Pixel Fold im Härtetetest zerbrochen ist und auch an anderen Stellen Schwächen zeigt. Frühe Käufer werden das nicht gerne hören, aber bei ersten Generationen ist das nicht überraschend und war fast zu erwarten. Das Pixel Fold offenbarte einige Schwächen, wobei manche akzeptabler sind als andere. Das extrem kratzanfällige Display auf der Innenseite gehört zu den verschmerzbaren Schwächen, denn es lässt sich technisch derzeit nicht anders umsetzen.

Selbst mit dem Fingernagel lässt sich das Display zerkratzen, doch wie sich im aktuellen Härtetest zeigt, ist das auch beim Galaxy Z Fold nicht anders. Das gilt auch für die vorherigen Generationen, denn auf den Displays befindet sich eine Folie. Samsung ermöglicht einen schnellen Austausch und vielleicht wird auch Google in diesem Punkt bald nachlegen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Samsung bereits in der fünften Generation ist und andere Möglichkeiten hat.









Die Kratztests, der Feuertest, der Sandtest (für Verschmutzung) und anderes sind sehr interessant, liefern aber erwartbare Ergebnisse. Interessanterweise liefern sie bei Samsung und Google recht ähnliche Ergebnisse. Google ist also schon mit der ersten Generation gleichauf. Außerdem punktet man damit, dass sich das Smartphone beim Feuertest abschaltet und sich selbst vor Überhitzung schützen würde. Laut Auskunft des Testers hat er so etwas bisher noch nicht erlebt – positiv gemeint.

Der wichtigste Punkt ist ohne Frage der Biegetest, denn dieser hat schon vor Jahren für das meiste Aufsehen gesorgt und es auch in diesem Jahr wieder in zahlreiche Medien geschafft. Denn Googles faltbares Smartphone ist im Biegetest an mehreren Stellen gebrochen und ließ sich anschließend um 180 Grad zusammenfalten – allerdings in die falsche Richtung. Obiges Bild zeigt, wie das Ergebnis aussah. Wohlgemerkt alles mit Muskelkraft und ohne technische Hilfsmittel.

Ist das Zerbrechen des Pixel Fold akzeptabel?

Natürlich hat der Test und vor allem das Ergebnis für Diskussionen gesorgt. Die einen sind wenig begeistert und dürften sich die Anschaffung eines Pixel Fold der ersten Generation sehr gut überlegen. Die anderen finden es akzeptabel, halten den Test für absolut unrealistisch und kritisieren somit eher die Testmethode als das Ergebnis. Das kann man natürlich so sehen und natürlich muss man sagen, dass in diesem Test absichtlich die Schwachstelle des Geräts belastet wird. Doch der exakt gleiche Test beim Pixel Z Fold5 zeigt, dass ein Foldable so etwas überleben kann. Das wussten wir aus vorherigen Tests mit anderen Foldables ohnehin schon.

Ausgerechnet das Scharnier des Pixel Fold, auf dessen Eigenentwicklung Google sehr stolz ist und dies mehrfach in der Ankündigung erwähnte, erweist sich dabei als Schwachstelle. Zwar hat das Scharnier selbst den Test überstanden, aber die Befestigung der beiden Gerätehälften ist wohl nicht ganz optimal. Es ist das Element, mit dem sich Google in einem ersten Schritt unabhängig machen will. Doch man hatte bisher nicht die Erfahrung und für die erste Generation gibt es andere Prioritäten als solche Härtetests. Ich gehe aber fest davon aus, dass die zweite oder spätestens dritte Generation diesen Test so meisterhaft überlebt wie das Galaxy Z Fold5.









Samsung Galaxy Z Fold5 im Härtetest

Zum Vergleich: Pixel Fold im Härtetest

Man kann die beiden Geräte miteinander vergleichen und damit natürlich auch die Ergebnisse dieses Härtetests. Wer also den Pixel Fold-Test als unfair und als Schlechtmacherei empfand, der bekommt hier die Antwort. In dieser Dimension mag das im Alltag nicht vorkommen, aber wenn die Konkurrenz den Test überlebt, dann muss es auch Googles Gerät schaffen. Schlussendlich geht es aber auch nicht darum, das Smartphone andersherum zusammenzufalten, sondern um die ersten paar Grad. Denn schon nach wenigen Grad knackt es und das Gerät ist irreparabel beschädigt – und das kann auch im Alltag in einer blöden Situation vorkommen…

