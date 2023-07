Pixel Fold: Googles faltbares Smartphone im Härtetest – Gerät zerbricht, Display zerkratzt, aber Staubfest (Video)

Googles erstes faltbares Smartphone Pixel Fold hat bisher gemischte Kritiken gesammelt und scheint für eine erste Generation einer noch recht jungen Geräteklasse recht okay zu sein. Wären da nicht die Härtetests… Der YouTube-Kanal JerryRigEverything hat kürzlich das Pixel Fold in die starken Finger bekommen und dieses nicht nur zerbrochen, sondern auch in anderen Disziplinen die Grenzen ausgetestet. Leider macht das Smartphone in fast allen Kategorien eine schlechte Figur.



Freud und Leid liegen bei Googles Pixel-Abteilung derzeit nahe beieinander: Denn erst vor zwei Monaten wurde das Pixel 7a zum besten Google-Smartphone erhoben, das auch den Härtetest von JerryRigEverything mit einer erstaunlichen Robustheit bestanden hat. Das Pixel Fold hingegen ist noch deutlich empfindlicher, denn der YouTuber Zack muss keine großen Geschütze auffahren, um das Smartphone am unteren Ende des Rankings einzuordnen.

Es beginnt mit dem üblichen Kratztest auf dem Display, der zuerst auf der äußeren Einheit durchgeführt wird. Ab der Härtestufe 6 zeigen sich erste Kratzer und ab Stufe 7 werden die Kratzer tiefer. Das Pixel 7a erreicht ähnliche Ergebnisse. Spannend wird es auf der Innenseite, denn weil das Display über eine dünne Plastikfolie verfügt, ist diese überhaupt nicht gegen Kratzer geschützt. Schon ab Stufe 2, der geringen auf der Skala, zeigen sich bleibende Spuren, ab Stufe 3 wirkt die Folie schon arg beschädigt und weiter geht es nicht. Mehr noch: Zack kann das Display mit dem Fingernagel zerkratzen und dauerhaft beschädigen, was meiner Meinung nach im Alltag nicht ausgeschlossen ist.

Spannend wird es beim Feuertest: Das äußere Display hält recht gut durch, doch nach 15 Sekunden bekommt es einen weißen Fleck und ist an dieser Stelle nicht mehr nutzbar. Beim inneren Display passierte etwas, das laut dem JerryRigEverything-YouTuber noch nie in einem seiner Tests geschah: Das Smartphone schaltete sich nach sechs Sekunden einfach aus. Nach einer kurzen Pause lässt es sich erneut hochfahren und informiert den Nutzer, dass das Gerät wegen Hitze abgeschaltet wurde. Das sehr dünne Smartphone kann die Hitze wohl nicht gut vertragen und die Plastikfolie könnte diese schnell großflächig über das Display verteilen.









In der dritten Runde fährt Zack harte Geschütze auf, denn die Staubfestigkeit wird durch eine Handvoll Schutt getestet. Für Samsungs erste Fold-Generation waren schon kleinste Steinchen der Tod, bei Google hat man offenbar daraus gelernt: Das Smartphone überlebt das Ganze ohne Probleme, denn das Scharnier erweist sich als äußerst robust. Ganz anders übrigens als die Ränder, die vom YouTuber deutlich zerkratzt werden können. Google spricht zwar von einer Alu-Oberfläche, doch eine zusätzliche Legierung lässt sich mit dem Cuttermesser abkratzen. Löblich: Der Fingerabdruckscanner an der Seite leistet selbst im stark zerkratzten Zustand zuverlässig seine Dienste.

Das Finale ist der Biegetest, über den ich hier im Blog schon ausführlich in einem separaten Artikel informiert habe. Das Smartphone wird in die „falsche“ Richtung geklappt und lässt sich mit viel Kraftaufwand regelrecht zerlegen und falschherum zusammenklappen. Das Scharnier, auf dessen Eigenentwicklung Google zurecht sehr stolz ist, dürfte weitgehend halten, doch die beiden Gerätehälften sind einfach zu dünn, um dieser Kratz standzuhalten. Schaut euch alle Bilder dazu im verlinkten Artikel an.

Schaut euch das kurze Video gerne in voller Länge an. Es ist zu bemerken, dass Zack kein Fan des Pixel Fold ist, denn es gibt viele bissige Kommentare und vielleicht übertreibt er es mit dem Gerät auch ein wenig. Aber wer den Kanal kennt der weiß, dass dort kein Smartphone geschont wird. Hoffen wir, dass die zweite und dritte Generation mehr aushalten.

