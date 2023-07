Pixel Fold: Googles faltbares Smartphone zerbricht im Härtetest – wird nur mit Muskelkraft zerstört (Video)

Google hat kürzlich das Pixel Fold auf den Markt gebracht, das recht gemischte Kritiken erhalten hat, die weder überwiegend positiv noch besonders negativ waren. Doch jetzt musste Googles erstes faltbares Smartphone durch den Härtetest, bei dem es überraschenderweise völlig versagt: Der Biegetest wird zum Brechtest, denn das Smartphone wird mit reiner Muskelkraft praktisch vollständig zerstört.



Faltbare Smartphones sind bei erfahrenen Herstellern wie Samsung mittlerweile ausgereift, doch auch die Südkoreaner mussten vor allem mit der ersten Generation viel Lehrgeld bezahlen. Bei Google scheint das nicht anders zu sein, denn erst kürzlich haben erste Nutzer von Displayproblemen berichtet und jetzt wurde ein Härtetest-Video veröffentlicht, dessen Bilder vielen potenziellen Käufern sicherlich im Hinterkopf bleiben werden.

Der YouTuber Zack von JerryRigEverything hatte gerade erst das Pixel 7a zum extrem starken Smartphone erklärt, doch beim großen Bruder Pixel Fold gibt es leider weniger gute Bewertungen. Das Smartphone macht im gesamten Test keine gute Figur, aber der Biegetest wird zum Fiasko. Denn wenig überraschend biegt Zack das Smartphone nicht in der üblichen Richtung, die es vielleicht gut überstehen würde, sondern nutzt die natürliche Schwachstelle des Geräts aus.

Das Smartphone wird in die umgekehrte Faltrichtung gebogen, sodass es weit mehr als die von Google versprochenen 180 Grad erreicht. Damit kommt er dann aber nicht nur über die 180 Grad, sondern im Endergebnis sind es dann gefühlte 360 Grad und wir haben ein Smartphone, das das Prädikat „faltbar“ wirklich verdient hat. Genug der Worte, schaut euch erst einmal die folgende Galerie und das unten eingebundene Video an.

















Der spannende Teil beginnt in etwa bei Minute 7:56. Schon beim ersten etwas heftigeren Druck in die falsche Richtung zeigt sich, dass sich hier eine Schwachstelle verbirgt. Die linke Displayhälfte hat sehr schnell massive Ausfälle und ist trotz Bilddarstellung sichtbar beschädigt – auch Touch funktioniert nicht mehr. Außerdem ist es schon nach der ersten Überdehnung nicht mehr möglich, das Smartphone in die andere Richtung vollständig zu schließen. Das stachelt Zack nur weiter an und es wird weiter gebogen.

Beim zweiten kräftigen Druck versagt die interne Struktur und das Außendisplay löst sich von seiner Halterung. Es zeigt sich, dass Googles Ansporn, das bisher dünnste Foldable der Welt zu bauen, vielleicht doch keine gute Idee war und vielleicht zulasten der internen Strukturen ging. Im dritten Anlauf wird das Smartphone dann regelrecht zusammengefaltet. Natürlich muss Zack einiges an Kraft aufwenden, das ist auch deutlich sichtbar. Aber das tut er auch in anderen Videos, sodass hier kein gewünschtes Ergebnis mutwillig herbeigeführt wird.

Natürlich haben Foldables an dieser Stelle eine natürliche Schwachstelle, aber auch andere Foldables überstehen solche Tests mittlerweile. Man muss aber auch sagen, dass ein solches falschrum-biegen sicherlich nichts ist, was einem im Alltag tatsächlich passieren kann. Das Endergebnis ist für Googles Pixel-Team eine Katastrophe, realistisch betrachtet sollte man sich als neuer oder zukünftiger Pixel Fold-Besitzer aber nicht zu viele Sorgen machen.

