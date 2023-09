Android: Wie wird das Wetter? Mit dieser starken App habt ihr Wetterkarten, Prognosen und mehr im Blick

Wenn es einen absoluten thematischen Dauerbrenner gibt, der niemals langweilig wird, dann ist es das Wetter. Wer sich über die aktuelle Wetterlage und die Prognosen für die kommenden Stunden und Tage informieren möchte, kann das sehr einfach mit dem Google Wetter tun, aber natürlich gibt es auch Alternativen. Heute möchte ich euch eine App vorstellen, die unglaublich viele Daten und sehr hübsch aufbereitete Statistiken bereithält. Durch Werbeeinblendungen auch vollkommen kostenlos nutzbar.



Wer einen groben und schnellen Wetterüberblick benötigt, ist beim Google Wetter genau richtig und wird dieses mutmaßlich sehr häufig verwenden – doch über die Qualität bzw. Zuverlässigkeit kann man streiten. Ich habe vor einigen Monaten als starke Alternative die Wetter-App WetterOnline entdeckt, die sowohl als Webseite als auch Smartphone-App bereitsteht. Auf dieser Plattform dreht sich seit mehr als 20 Jahren alles um das Wetter und man hat längst eine starke Reputation, sodass sicherlich auch so manchem Leser diese Plattform bekannt ist.

WetterOnline bietet ebenso übersichtliche und simple Vorhersagen wie das Google-Wetter, kann diese aber deutlich schöner aufbereiten und mit zusätzlichen Werten aufwarten. In meiner Beobachtung der letzten Monate waren die Prognosen sehr viel zuverlässiger, was nicht zuletzt an den Datenquellen liegt, wie ich erst kürzlich in diesem Artikel beschrieben habe. Eine Wetterprognose ist, obwohl man sie häufig benötigt, nicht wirklich spannend. Viel spannender ist aus meiner Sicht die starke Live-Karte der Plattform.

Ihr könnt das Live-Wetterradar öffnen und weltweit (!) die aktuelle Wetterlage abrufen, inklusive einiger Filter. Temperatur, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Wolkendecke, sogar eine Live-Blitzkarte und vieles mehr. Wer sich etwas länger damit beschäftigt, kann sich seine ganz eigenen Prognosen erschaffen, die dann auch präziser für euren ganz konkreten Standort ist, als es die normale Wettervorhersage sein könnte.

Der tatsächliche Clou ist aber, dass das Wetterradar eine Zeitleiste hat. Ihr könnt den gesamten Wolkenflug in 5-Minuten-Schritten prognostizieren lassen und damit verbunden auch Temperaturen, Sonnenschein, Wind, Regen, Unwetter und sonstiges. Ich gebe zu: Das macht richtig Spaß und aus euch plötzlich einen Hobby-Astronomen. Nach mehreren Monaten Beobachtung kann ich sagen: Grundsätzlich passen die Daten und ich war noch nie besser über das Wetter informiert, als ich es seit Nutzung der App war.









Natürlich gibt es die Plattform auch als Smartphone-App und bietet dort einen sehr ähnlichen Funktionsumfang an. Die App ist werbefinanziert, kann aber ab 2,99 Euro pro Monat komplett werbefrei geschalten werden. Doch das ist vielleicht gar nicht notwendig, denn die App bietet eine Reihe von Widgets, die euch ständig und werbefrei auf dem Homescreen informieren. Dazu gehört nicht nur ein Prognose-Widget, sondern auch wieder das starke Wetterradar.

Die App und auch die Webseite bieten noch sehr viel mehr Informationen und übersteigen bei weitem das, was ihr als normaler Nutzer benötigen würdet. Das reicht vom Segelwetter über Pollenflug bis hin zu Profikarten und lokalen Nachrichten mit Wetterbezug. Probiert es einfach einmal aus und gebt der Plattform die Chance, euch in den kommenden Wochen oder Monaten zu überzeugen. Sicherlich gibt es noch andere starke Plattformen, doch nachdem ich selbst mit WetterOnline zufrieden war, habe ich mir keine weiteren mehr angesehen.

Nein, der Artikel ist keine bezahlte Werbung und ich stehe in keinerlei Kontakt zu WetterOnline. Ich bin einfach nur ein begeisterter Nutzer