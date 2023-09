YouTube Shorts: Hochrangige Manager sind besorgt – Erfolg der Kurzvideos könnten Kerngeschäft bedrohen

Google hat der Videoplattform YouTube im Laufe der Jahre so manchen Ableger spendiert, doch keinen hat man so sehr gepusht wie das tief integrierte YouTube Shorts, das nach eigenen Angaben auf mehrere Milliarden Views kommt. Diesen Erfolg hat man ein wenig erzwungen, könnte bei der gesamten Plattform aber nach Einschätzung hochrangiger Mitarbeiter sehr schnell zu großen Problemen führen. Der Umsatz könnte trotz wachsendem Erfolg gar sinken.



Mit YouTube Shorts ist Google auf den seit mehreren Jahren rasenden Erfolgszug der Kurzvideos aufgesprungen und will sich allein durch die Marktmacht der großen Videoplattform in eine starke Position bringen. Allen Nutzern dürfte längst aufgefallen sein, dass die Kurzvideos stark gepusht werden, hauptsächlich auf der Startseite. Das sorgt dafür, dass Creator zunehmend solche Kurzvideos produzieren, um an diesen begehrten Stellen dabei zu sein.

Doch während die Kurzvideos anfänglich als Werbevideo für die langen Videos genutzt wurde, dürften laut Prognosen hochrangiger YouTube-Mitarbeiter schon bald viele Creator hauptsächlich auf Kurzvideos umschwenken. Die Rechnung dahinter ist schnell erklärt: Deutlich weniger Aufwand, hohe Reichweite und weiterhin Werbeeinnahmen. Das führt allerdings dazu, dass weniger lange Videos produziert werden, in denen sich deutlich mehr Werbung unterbringen lässt. Schlussendlich wird man also weniger Werbung schalten als zuvor. Kein Wunder, dass man YouTube Premium stark pushen will, um sich ein wenig von den Werbeeinnahmen unabhängig zu machen.

Die einfache Lösung wäre es daher, einfach die Kurzvideos deutlich weniger zu pushen und sich weiterhin auf die seit vielen Jahren etablierte eigene Stärke zu fokussieren. Auf der anderen Seite könnte das einige Nutzer zu den Kurzvideoplattformen abwandern lassen. Eine Zwickmühle, die man nicht so einfach lösen können wird.

[heise]