YouTube Music: Viele neue Features für alle Nutzer – Playlisten, Songtexte, Kommentare, Samples und mehr

Die Musikstreamingplattform YouTube Music ist seit mehreren Jahren am Markt und dürfte so langsam immer mehr Nutzer überzeugen können, die dem Produkt damals eher skeptisch gegenüberstanden. Derzeit liegt bei Google wieder ein Fokus auf der Plattform, denn in den letzten Wochen gab es überraschend viele größere und auch kleinere Neuerungen, die für alle Nutzer ausgerollt wurden und einen echten Unterschied machen können.



Bei YouTube Music hat es in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Verbesserungen gegeben, die bei vielen Nutzern sehr gut angekommen sein dürften – wie etwa die erweiterte Playlist für den Daumen nach oben oder das Kennenlernen neuer Musik mit dem Samples-Bereich. Aber auch die Live-Songtexte oder die erweiterte Wear OS-App dürften gut ankommen. Auf der anderen Seite stehen sicherlich die Kommentare, die nicht unbedingt jeder benötigt hätte. Hier findet ihr alle wichtigen Neuerungen der letzten vier Wochen im Überblick.

Mehr Platz für den Daumen nach oben

YouTube Music-Nutzer können Titel mit dem typischen Daumen-System bewerten. Alle Songs mit Daumen nach oben, erscheinen automatisch in einer entsprechenden Favoriten-Playlist, die allerdings ein Limit hat. Das Limit lag bisher bei 5.000 Songs und jedes neue Like hat dafür gesorgt, dass der jeweils älteste Song aus der Liste verschwunden ist. Jetzt wurde das Limit auf mindestens 10.000 Songs erweitert, vielleicht aber auch mehr. Eine Ankündigung hat es nicht gegeben.

Warum nicht gleich auf 100.000 erhöht hat oder das Limit vollständig abschafft, bleibt das Geheimnis der Entwickler.

» Favoriten-Playlist wird länger









YouTube Music Samples mit Kurzvideos

Das vielleicht größte und für noch nicht ganz so erfolgreiche Künstler vielleicht wichtigste Update wurde vor zwei Wochen ausgerollt: YouTube Music Samples soll mit Kurzvideos dafür sorgen, dass Nutzer neue Songs und Künstler kennenlernen können. Man hat das in einem Mix aus TikTok/Tinder/YouTube Music aufgebaut und damit einen sehr interessanten Bereich geschaffen, der vielleicht nicht Jedermanns Sache ist, aber noch sehr relevant werden könnte.

» Neue Songs und Künstler mit Kurzvideos kennenlernen

Playlisten auf Wear OS-Smartwatches

Gute Nachrichten für Smartwatch-Nutzer, die YouTube Music hören. Denn die Android-App bietet jetzt die Möglichkeit, ganze Playlisten abzurufen und auch einzelne Titel daraus auszuwählen.

» Smartwatches jetzt mit Playlisten-Zugriff

YouTube Music mit RSS-Podcast-Import

Auch Podcasts spielen für YouTube Music eine wachsende Rolle und so bringt man in diesem Bereich zwei Neuerungen rund um die Podcast-Feeds: Creator haben die Möglichkeit, ihre extern gehosteten Podcasts automatisch bei YouTube Music hochzuladen. Auf der anderen Seite können Endnutzer in Kürze ebenfalls RSS-Feeds einbinden und diese bei YouTube Music hören – inklusive automatischem Download.

» YouTube Music Podcasts ermöglicht RSS-Import

Karaoke-Funktion mit Live-Songtexten

Darauf dürften viele Nutzer lange gewartet haben: Die Songtexte sind jetzt Live, scrollen mit und heben den aktuellen Part grafisch hervor. Dadurch ist eine Art Karaoke-Funktion entstanden. Mit einem Klick auf eine ausgewählte Textstelle, springt der Song an diese Stelle, sodass sofort mitgeträllert werden kann.

» YouTube Music Songtexte mit Live-Scrolling

Musikstreaming mit Kommentarfunktion

Darauf dürften die Nutzer wiederum eher weniger gewartet haben: Seit wenigen Tagen sind die YouTube-Kommentare zum verknüpften Musikvideo auch bei YouTube Music abrufbar und es gibt die Möglichkeit, Kommentare abzugeben.

» YouTube Music erhält Kommentarfunktion









Diese gewünschten Funktionen kommen leider nicht

YouTube Music hat stark nachgelegt und schon zu Beginn des Jahres die Nutzer nach ihren Wünschen gefragt, welche Features sie gerne auf der Plattform sehen würden. Einiges wurde umgesetzt, anders wiederum nicht und wieder anderes befindet sich vielleicht erst auf längerfristigen Todo-Listen. Jetzt ist man den seltenen Schritt gegangen, den Nutzern zu verraten, welche gewünschten Funktionen man trotz der Vorschläge nicht erfüllen wird. Hier der schnelle Überblick, mehr Details gibt es im verlinkten Artikel.

Anpassbare Playlist-Cover:

Eigenständige YouTube Music App für Smart TVs:

Hintergrundabspielen mit Werbung

Warnung vor einigen Inhalten

High Quality Audio

Lautstärkenormalisierung

Verbesserter Upload und Metadaten-Bearbeitung

» Diese YouTube Music-Features werden nicht kommen

