Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Google veröffentlicht neuen Teaser – zeigt beide Smartphones im Detail (Video & Galerie)

Die Präsentation der Pixel 8-Smartphones rückt näher und bei Google scheint man jetzt die Phase der offiziellen Leaks einzuläuten. Nachdem man erst gestern einen Teaser zu den kommenden Pixel-Produkten gezeigt hat, wurde jetzt ein Video veröffentlicht, das einen überraschend detaillierten Blick auf das Pixel 8 und Pixel 8 Pro ermöglicht. Es ist der bisher beste Blick auf die beiden Smartphones.



Google fährt auch in diesem Jahr die Strategie, die Pixel-Smartphones schon vorab zu zeigen und somit interessierten Nutzern den Mund wässrig zu machen. Erst gestern haben wir euch den Teaser für die Pixel 8-Smartphones, Pixel Watch 2 und Pixel Buds Pro gezeigt und nur kurz darauf hatte Google mit einem weiteren Video nachgelegt. In diesem zeigt man die Smartphones überraschend detailliert und geht damit eigentlich über das Level eines schnellen Teasers hinaus.

Wir sehen sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro und können beide Smartphones von allen Seiten betrachten – ähnlich übrigens zum jüngsten Leak mit dem Pixel Phone Simulator. Das Pixel 8 Pro ist in der Farbe Porcelaine zu sehen, das Pixel 8 in einem hellen Rosa. Überraschungen gibt es nicht, denn beide Smartphones sind uns längst ausführlich bekannt. Zum Schluss zeigen sich beide Smartphones nebeneinander und zeigen, dass es in diesem Jahr wieder einen etwas deutlicheren Größenunterschied gibt.

Teile dieses Videos werden ziemlich sicher im Marketing verwendet werden, denn man hat die üblichen Zusammenstellungen und Motive gewählt, wie wir sie auch schon bei den vorherigen Pixel-Generationen gesehen haben. Wir dürfen gespannt sein, welche weiteren Teaser man im Laufe der nächsten Wochen noch veröffentlichen wird.









