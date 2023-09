Pixel Launcher: Google bringt schwebende Suchleiste – soll mit Android 14 schneller erreichbar sein (Video)

Die Google-Suchleiste ist ein fester Bestandteil auf vielen Android-Homescreens, natürlich auch im Pixel Launcher. Mit dem kommenden Feature Drop-Update auf Android 14 QPR1 wird man die Erreichbarkeit der Suchfunktion weiter verbessern, denn die Leiste wird flexibler. In einer kleineren Form sowie mit einer hauptsächlichen Platzierung am unteren Displayrand soll die Erreichbarkeit optimiert werden.



Bereits mit Android 12 hat Google die universelle Suche im Pixel Launcher eingeführt, mit der die zuvor eigenständigen Suchleisten des App Drawers sowie der Google Websuche kombiniert werden. Ab Android 14 QPR1 dürfte man diese Zusammenführung dazu nutzen, die Leiste flexibler zu platzieren. Im unten eingebundenen Video mit aktivierten Flags könnt ihr sehen, dass sich die Leiste auch nach einer Suchanfrage stets über der Tastatur-App Gboard befindet.

Aber auch im App Drawer ist die Leiste ständig zu sehen, denn es zeigt sich ein pillenförmiger Button mit Google-Icon. Ein Tap auf diese Leiste öffnet die Suchfunktion und setzt den Fokus in die Eingabeleiste. Beide Änderungen sollen bewirken, dass die Suchleiste sowohl näher am Finger ist und nicht an den oberen Rand wandert, sowie natürlich gleichzeitig, dass sie leichter (und damit häufiger) genutzt werden kann.

Die neue Platzierung dürfte ein kleiner Teil des Pixel Feature Drop im Dezember sein, auf das wir durch die Android 14 QPR1 Beta einen ersten Eindruck erhalten.