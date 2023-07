YouTube: Das Premium-Abo ist viel zu teuer – darum braucht es ein neues Werbefrei-Angebot (Meinung)

In diesen Tagen zeigt sich bei immer mehr YouTube-Nutzern der Werbeblocker-Blocker, der die Wiedergabe von Videos vollständig blockiert und die Nutzer somit weitgehend von der Plattform aussperrt. Die Gründe für diesen Schritt sind absolut nachvollziehbar, doch leider bietet Google den Nutzern keine gute Alternative. Denn das derzeit verfügbare YouTube Premium-Abo ist viel zu teuer.



YouTube finanziert sich hauptsächlich über Werbeeinblendungen, die rund um die Videos oder in den Videos zu sehen sind und sowohl die Plattform am Leben erhalten als auch den Uploadern ihre Einnahmen bescheren. Mit zunehmender Verbreitung von Werbeblockern sind diese Einnahmen allerdings gefährdet und somit kommt man langfristig kaum darum herum, diese Nutzer auszusperren. Man kann dazu stehen wie man will, aber faktisch ist das nachvollziehbar.

Man bietet den ertappten Nutzern zwei Möglichkeiten: Entweder sie aktivieren den Werbeblocker oder sie schließen ein YouTube Premium-Abo ab. Das ist für beide Seiten fair und wer keine Werbung ertragen kann, der wird sicherlich zum Premium-Abo tendieren. Doch beim Blick auf die Preisgestaltung von ganzen 11,99 Euro pro Monat, könnte dieser Gedanke schnell wieder verfliegen. So wertvoll der YouTube-Content auch sein mag – das ist viel zu teuer. Und man muss sich wirklich fragen, warum Google kein günstigeres Produkt anbietet.

Das Problem an YouTube Premium ist vor allem YouTube Music. Denn Google bietet das Premium-Abo nur im Bundle mit YouTube Music, das allein schon 9,99 Euro pro Monat kostet. Pi mal Daumen bleiben damit nur 2 Euro für die Werbefreiheit der Videoplattform übrig. Sicherlich sieht die interne Kalkulation etwas anders aus, aber dennoch dürfte das der Anteil sein, den man für das werbefreie Angebot benötigt, um die Plattform weiterhin tragen und Geld daran verdienen zu können.









YouTube Premium muss günstiger werden

Würde YouTube ein Premium-Angebot bieten, das lediglich die werbefreie Nutzung umfasst und dieses deutlich günstiger gestalten, wäre es sicherlich der Renner. Bei 1,99 Euro bis 2,99 Euro pro Monat dürften viele Nutzer nicht lange überlegen und dieses Abo abschließen. Ich lehne mich aus dem Fenster und würde behaupten, dass die Schmerzgrenze bei knapp fünf Euro liegt. Das gilt sowohl für Adblocker-Nutzer als auch für die Nutzer, die aus Überzeugung keinen Adblocker nutzen, aber dennoch nicht mit Werbung überflutet werden wollen.

Gerade Adblocker-Nutzer hätten kaum noch eine Entschuldigung, dieses Abo nicht abzuschließen. Denn es ist diese Masse an Nutzern, die über die Jahre dafür gesorgt hat, dass immer mehr Angebote hinter einer Paywall verschwinden. Natürlich ging dem ein ewiger Kreislauf zuvor und so mancher Nutzer spricht von Notwehr, aber am Ende saßen die Werbeblocker-Nutzer lange Zeit am längeren Hebel. YouTube / Google hat eine große Bedeutung, sodass man sich diesen „Angriff“ jetzt leisten kann, ohne einen großen Nutzer-Exodus befürchten zu müssen.

Es fragt sich, warum Google kein günstigeres YouTube Premium-Abo anbietet. Natürlich will man damit das Musik-Angebot pushen, aber hat es wirklich eine so große Bedeutung, dass man das Schicksal der gesamten Videoplattform davon abhängig macht? Gerade jetzt, wenn man diesen Werbeblocker global für alle Nutzer einführt, wäre es ein perfekter Zeitpunkt für ein solch günstigeres Abo. Dann vielleicht noch ein Jahresangebot von vielleicht 29,99 Euro und alle Seiten würden als Gewinner hervorgehen.

