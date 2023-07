YouTube Music: Musikstreaming erhält Kommentare – neue Funktion schon im Testlauf (Screenshot)

Die Musikstreamingplattform YouTube Music ist weitgehend unabhängig von der großen Videoplattform, auch wenn man auf den gleichen Medienkatalog zugreift. Dementsprechend ist auch der Funktionsumfang sehr unterschiedlich, doch jetzt steht offenbar eine Integration vor der Tür, die je nach Nutzerprofil unterschiedlich aufgenommen werden dürfte: YouTube Music testet Kommentare.



Nachdem YouTube und YouTube Music weitgehend getrennt waren, nähert man sich jetzt offenbar wieder an: Erst kürzlich ist eine neue Desktop-Oberfläche im YouTube-Design aufgetaucht und jetzt könnte man einen Bereich an den Start bringen, der beim großen YouTube eine wichtige Rolle spielt: Die Kommentare. Bei einigen Nutzern taucht in diesen Tagen ein Button im YouTube Music-Player auf, mit dem sich die Kommentare anderer Nutzer abrufen lassen.

Weil YouTube Music selbst noch keine Kommentarfunktion besitzt, werden die bei YouTube veröffentlichten Meinungen anderer Nutzer verwendet. Ob man das langfristig beibehalten oder auch Music-Nutzern die Möglichkeit zum Kommentieren geben wird, ist noch nicht bekannt. Eine Ankündigung gibt es noch nicht, aber der Testlauf dürfte im Hintergrund recht aufwendig sein, sodass ich fest von einem Rollout ausgehen würde.

Ob es das wirklich braucht, wird jeder Nutzer etwas anders sehen. Manch einer liest zuerst Kommentare, noch bevor das Video konsumiert wird, andere wiederum ignorieren sie vollständig.

