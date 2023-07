Pixel Update: Leaks zeigt Pixel 8-Smartphones, Infos zum Pixel Fold und Pixel Tablet, Tipps, Updates & mehr

Die erste Pixel-Woche im Juli geht zu Ende und brachte uns in den vergangenen Tagen wieder viele neue Informationen rund um die kommenden Pixel 8-Smartphones, Testläufe und Updates für die neuen Pixel-Geräte und einige interessante Einblicke. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tagen haben wieder jede Menge Informationen rund um die Pixel-Produkte bereitgehalten, denn es gab Testläufe aktueller Geräte, Ausblicke auf kommende Produkte und Updates für bestehende Geräte bzw. dessen Software. Außerdem haben wir euch einige Tipps gezeigt und spekulieren über die Pixel 8-Smartphones. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel 8: Das Fieberthermometer hätte Potenzial

Google verbaut im Pixel 8 Pro ein Fieberthermometer, das ist schon seit einigen Wochen bekannt. Mittlerweile wissen wir auch, um welchen Sensor es sich dabei handelt und dass dieser eigentlich noch mehr Möglichkeiten bieten würde, als nur die Körpertemperatur des Nutzers zu messen. Doch es stellt sich heraus, dass Google diese Möglichkeiten zumindest zu Beginn der achten Pixel-Generation nicht nutzen wird. Software-seitig könnte man aber dennoch im Laufe der Support-Jahre nachlegen.

Wir zeigen euch, welche Möglichkeiten ein solcher Sensor bieten würde.

» Diese Möglichkeiten würde der Pixel 8 Pro-Sensor bieten









Pixel Tablet: Ladedock ist die Schwachstelle

Das Pixel Tablet wurde von frühen Testern und ersten Reviewern gemischt aufgenommen, was nicht zuletzt an der Preisgestaltung und dem Funktionsumfang liegt. Denn man verspricht die ’next generation‘, liefert dann aber genau an dieser Stelle – nämlich der Zweitnutzung als Smart Display – den größten Schwachpunkt. Das Ladedock bietet nur wenige Funktionen und kann diese aufgrund von Hardware-Einschränkungen auch nicht nachrüsten.

» Der Pixel Tablet Ladedock sorgt für Probleme

Pixel Fold ist das perfekte Smartphone zur Astrofotografie

Wer ein Pixel Fold sein Eigen nennt, sollte es in der Nacht mit nach draußen nehmen und sich der Sternenfotografie widmen. Denn die Astrofotografie ist überraschenderweise eine der größeren Stärken des Smartphones.

» So könnt ihr die Astrofotografie mit dem Pixel Fold nutzen

Pixel 8-Smartphones mit Desktopmodus?

Die Pixel 8-Smartphones werden erstmals die Möglichkeit unterstützen, das Displaysignal über den USB-C Anschluss auf ein anderes Gerät zu übertragen. Es ist zu erwarten, dass Google dies für eine erweiterte Desktopnutzung verwenden wird, die unter Android eine wachsende Rolle spielt.

» Pixel 8-Smartphones könnten einen PC ersetzen

26 Tipps rund um das Pixel Tablet

Das Pixel Tablet ist noch ganz neu und damit sich alle Nutzer direkt heimisch fühlen, hält Google 26 Tipps – von A bis Z – bereit, um das Maximum aus dem Gerät herauszuholen.

» Das Pixel Tablet Tipp-ABC

Das ist das Pixel 8 Pro

Das Pixel 8 Pro zeigt sich als erstes neues Smartphone in voller Pracht, in Form eines Vorserienmodells. Zwar lässt es sich nicht vollständig booten, aber wir bekommen einen vollständigen Blick auf das Smartphone von vorn und von hinten, das genauso aussieht wie die vor Monaten geleakten Renderbilder.

» Pixel 8 Pro im ersten kurzen Hands-on









Pixel Launcher erhält Material You-Discover

Der Discover Feed im Pixel Launcher wird etwas aufgemöbelt und unterstützt bei ersten Nutzern eine an die Material You-Farbpalette angelehnte Hintergrundfarbe. Es ist eine Ausweitung der angepassten Oberfläche, denn das obere Drittel war schon seit längerer Zeit entsprechend eingefärbt.

» Discover Feed erhält Material You-Hintergrundfarben

Pixel 7 zeigt Akkustand mit Live Wallpaper

Google bringt ein Live Wallpaper auf die Pixel 7-Smartphones, das bereits seit der ersten Generation angeboten wurde und nur auf den Pixel 7-Smartphones sowie dem Pixel 7a gefehlt hat – aus unbekannten Gründen. Wir sehen einen dunkleren Himmel mit Horizont, bei dem die Sonne den Akkustand symbolisiert.

» Google bringt Horizon Live Wallpaper zurück

Pixel Fold zerbricht im Härtetest

Auweia, das will kein Pixel Fold-Nutzer erleben: Der „brutale“ YouTuber Zack von JerryRigEverything unterzieht dem Pixel Fold einen Härtetest, zu dem auch das Biegen gehört. Natürlich biegt er das Pixel Fold an der Scharnierhälfte in die falsche Richtung und es kracht gewaltig. Sicherlich ist das eine Schwachstelle aller Foldables, aber hier zeigt sich, woran Google nacharbeiten muss. Alle Bilder findet ihr im folgenden Artikel.

» Pixel Fold fällt durch den Biegetest

Pixel Tablet erhält erstes Update

Das Pixel Tablet erhält das Juli-Update und damit die erst Aktualisierung seit dem Verkaufsstart. Es gibt keine neuen Features, sondern nur Bugfixes, aber es ist daher anzunehmen, dass auch das Tablet ein Teil des monatlichen Pixel-Updates ist.

» Pixel Tablet Juli-Update enthält Bugfixes

Pixel Watch erhält Juli-Update

Auch die Pixel Watch wird mit dem Juli-Update versorgt, das eine Reihe von Problemen behebt und Sicherheitslücken schließt. Es ist bereits das sechste monatliche Update in Folge.

» Das steckt im Pixel Watch-Update

Pixel Launcher erhält ‚auf einen Blick‘-Anpassungen

Das ‚auf einen Blick‘-Widget im Pixel Launcher lässt sich schon bald Design-mäßig anpassen. Ein neues Menü zeigt, dass Nutzer wohl Details wie Farben, Formen, Transparenz oder die Gesamtdarstellung aus einer Liste von vorgefertigten Optionen festlegen können.

» Das ‚auf einen Blick‘-Widget lässt sich bald anpassen









Erster echter Google-Tensor kommt mit dem Pixel 10

Der Tensor-SoC ist fest mit den Pixel-Smartphones verbunden und wird ab diesem Herbst schon in der dritten Generation verbaut. Den nächsten großen Schritt will man mit dem Tensor G5 im Pixel 10 im Jahr 2025 tun. Denn ab diesem Zeitpunkt löst man sich wohl von der Samsung-Basis und lässt den ersten vollständig selbst entwickelten Chip vom neuen Partner TSMC fertigen. Viele Details gibt es noch nicht, aber es zeigt sich, dass Google immer mehr Kontrolle übernimmt.

» Google arbeitet an erstem eigenen Chip

