Pixel 8 Pro: Neuer Leak zeigt Googles Smartphone im Hands-on – die ersten vermeintlich echten Fotos sind da

Google wird in etwa drei Monaten die Pixel 8-Smartphones vorstellen, die in den letzten Wochen immer wieder geleakt wurden und mittlerweile recht gut bekannt sind. Jetzt ist erneut ein Pixel 8 Pro aufgetaucht, das sich auf zwei Hands-on Fotos zeigt und somit erstmals Bildmaterial von den vermeintlich echten Geräten liefert. Das lässt erwarten, dass in den kommenden Tagen viele weitere Bilder und Infos folgen.



Die Pixel 8-Smartphones dürften schon jetzt von einigen Nutzern erwartet werden, denn beide Geräte wurden zuletzt immer wieder geleakt und haben somit schon viel von sich verraten. Jetzt scheint ein Vorserienmodell des Pixel 8 Pro in die Hände eines Leakers gelangt zu sein, der dieses nach eigenen Angaben „vom Pixel-Team zu Testzwecken“ erhalten haben will. Wir sehen das mittlerweile bekannte Design des Smartphones inklusive des neuen Sensors auf der Rückseite und dem stärker abgerundeten Display.

Auf dem Bildschirm bestätigt sich der längst bekannte Codename „Husky“, die 12 Gigabyte Samsung LPDDR5 RAM sowie 128 Gigabyte Hauptspeicher. Auf der Rückseite zeigt sich ein Aufkleber mit der Beschriftung „Zuma“, was mittlerweile als Codename für den Tensor G3 bekannt ist. Damit endet es dann leider schon wieder, doch dieser Leak lässt vermuten, dass es schon bald weitere Fotos und vielleicht erste Hands-on Videos geben wird.

[Droid-Life]