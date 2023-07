Pixel Launcher: Noch mehr Material You-Design für den Discover Feed – neue Oberfläche kommt (Screenshots)

Der Discover Feed ist ein fester Bestandteil des Pixel Launcher, denn der Schlagzeilen-Aggregator ist neben dem ersten Homescreen zu finden und somit meist mit nur einem Swipe zu erreichen. Jetzt baut Google die Integration in puncto Design weiter aus und passt auch die Hintergrundfarbe des Streams der Material You-Farbpalette an. Es ist der dritte Schritt auf diesem Weg.



Schon seit längerer Zeit beachtet der Discover Feed die Material You-Farbpalette, hat diese bisher aber nur im oberen Bereich der Oberfläche eingesetzt. Denn sowohl das Google-Logo als auch der Hintergrund des Logos mit dem Kontobereich wurde entsprechend eingefärbt. In einer aktuellen Beta-Version wird dies erweitert und auch die Hintergrundfarbe des gesamten Feeds entsprechend der festgelegten Material You-Farbgebung angepasst.

Der Effekt ist im gesamten Feed deutlich zu sehen, vor allem wenn man etwas farbenfrohere Material You-Töne verwendet und der Feed somit nicht mehr nur weiß oder schwarz dargestellt wird. Die weiteren Elemente sind von der Einfärbung nicht betroffen und nutzen weiterhin nur die Darstellung des hellen oder dunklen Designs. Sichtbar ist das derzeit in der Version 14.26, die sich aktuell im Beta-Stadium befindet. Es ist zu erwarten, dass man diese neue Oberfläche schon bald für alle Nutzer ausrollt.

[9to5Google]