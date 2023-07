Pixel Tablet: 26 Tipps und smarte Funktionen rund um Googles neues Smart Display-Tablet

Google hat vor wenigen Tagen das Pixel Tablet auf den Markt gebracht, auf das viele Nutzer lange Zeit gewartet haben dürften. Das Tablet will mit der Zweitnutzung als Smart Display sowie den angepassten Tablet-Oberflächen punkten, hat aber auch noch weitere Stärken. In einem längeren Beitrag hebt Google nun 26 Tipps und zum Teil exklusive Funktionen hervor, die ihr mit dem Pixel Tablet nutzen könnt.



In diesen Tagen darf das Pixel Tablet viele neue Nutzer begrüßen, die ihr Smart Display-Tablet sicherlich ausführlich unter die Lupe nehmen werden. Wer noch nicht alles entdeckt hat und das volle Potenzial aus dem Gerät herausholen möchte, kann das mit den folgenden 26 Tipps und speziellen Möglichkeiten tun, die im Google-Blog von A bis Z veröffentlicht wurden. In der automatischen Übersetzung funktioniert das mit dem Alphabet nicht, aber die Tipps und Stärken sind dennoch lesenswert. Schaut mal herein, ob etwas für euch dabei ist.

26 Tipps und starke Features rund um das Pixel Tablet

Immer aufgeladen und einsatzbereit: Das Charging Speaker Dock lädt Ihr Tablet automatisch auf, wenn es angedockt ist, sodass es rund um die Uhr nutzbar ist.

Grenzenlose Akkulaufzeit: Mit dem Akku des Pixel Tablets können Sie dank Tensor G2 bis zu 12 Stunden lang mit einer einzigen Ladung

Sendungen streamen, Videoanrufe tätigen und Spiele spielen. Das Tablet lernt auch Ihre Lieblings-Apps, sodass Sie keinen Strom für Apps verbrauchen, die Sie nicht benötigen. Und die mitgelieferte Dockingstation trägt dazu bei, die Gesamtlebensdauer des Akkus zu verlängern.

Übertragen Sie Ihre Lieblingsmedien: Dank des integrierten Chromecast können Sie Ihre Lieblingssendungen oder -songs von Ihrem Telefon auf Ihr angedocktes Tablet übertragen – oder vom Tablet auf andere Cast-fähige Geräte wie Fernseher.

Machen Sie mehr: Tensor G2 macht Multitasking schnell und effizient. Wischen Sie von der Taskleiste nach oben und legen Sie Ihre Lieblings-Apps auf beiden Seiten des Bildschirms ab, um eine geteilte Bildschirmansicht zu erhalten. Und Sie können Inhalte per Drag-and-Drop von einer App in eine andere ziehen – das erleichtert das Bearbeiten von Folien, das Verfassen von Dokumenten und das Schreiben von E-Mails.









Bearbeiten Sie Ihre Fotos: Bearbeitungstools wie Magic Eraser und Photo Unblur in Google Fotos sind auf dem großen Tablet-Bildschirm noch einfacher zu verwenden.

Entsperren per Fingerabdruck: Für zusätzliche Sicherheit und Komfort können Sie Ihr Pixel-Tablet mit Ihrem Fingerabdruck entsperren.

Google TV: Das Google TV-Widget kuratiert Inhalte basierend auf Ihren Vorlieben, sodass Sie personalisierte Empfehlungen durchsuchen und Sendungen und Filme, die Sie lieben, über Ihre Lieblings-Apps ansehen können.

Hub-Modus: Während das Tablet im Hub-Modus angedockt ist, wird Ihr Pixel Tablet zum Smart-Home-Controller, Musik- und Unterhaltungsplayer, sprachaktivierten Helfer oder digitalen Fotorahmen.

Beinhaltet regelmäßige Updates: Genau wie die Pixel Watch und die Pixel-Telefone erhält das Pixel Tablet drei Jahre lang Feature Drops mit Software-Updates voller neuer und verbesserter Funktionen, Tricks und Tipps.

Gemeinsame Steuerung: Mit dem Hub-Modus kann Ihr Pixel-Tablet mehrere Stimmen erkennen, um Dinge wie Temperatur, Lichtschalter und mehr zu steuern.

Kids Space: Betreten Sie einen Modus mit Inhalten, die Kindern beim Entdecken, Schaffen und Wachsen helfen. Mit der Family Link- App können Sie auch Grenzen und Kindersicherungen (z. B. Bildschirmzeitbegrenzungen) festlegen .

Hörerlebnis : Setzen Sie Ihr Pixel-Tablet auf die Ladelautsprecher-Dockingstation, um Musik mit viermal so viel Bass abzuspielen wie das Tablet alleine.

Mehrere Profile: Richten Sie Multiprofile ein, damit jeder Benutzer auf Ihrem Tablet ein Portal zu seinen eigenen Apps und Inhalten sowie eine individuelle PIN und Fingerabdruck-Entsperrung hat.

Nearby Share: Mit Nearby Share können Sie schnell und sicher Fotos, Videos, Kontakte, Links und mehr zwischen Ihrem Pixel Tablet und anderen Geräten in der Nähe teilen.

Optionen , Optionen, Optionen: Personalisieren Sie die Benutzeroberfläche Ihres Tablets mit Ihren Lieblingsfarbthemen dank Material You.

Schützen Sie Ihr Tablet: Die Premium- Pixel-Tablet-Hülle verfügt über einen flexiblen Metallringständer zum Aufstellen des Tablets in verschiedenen Winkeln und muss zum Andocken und Laden nicht entfernt werden.

Schnelle Hilfe: Mit dem in das Tablet integrierten Google-Assistenten können Sie nur mit Ihrer Stimme einen Song oder ein Video abspielen, Antworten von Google erhalten, das Licht ausschalten, Timer einstellen und vieles mehr.

Erleben Sie Ihre Erinnerungen noch einmal: Stellen Sie Ihren Bildschirmschoner wie einen digitalen Fotorahmen ein, um Ihre Lieblingsbilder aus Google Fotos anzuzeigen. Oder Sie können aus den vorgefertigten Bildschirmschonern von Photos wählen, die Kunst und Fotografie, Uhren und mehr zeigen.

Sicher und geschützt: Pixel Tablet ist das erste Tablet, das durch den zertifizierten Titan M2-Sicherheitschip geschützt ist, und verfügt über fünf Jahre Sicherheitsupdates.









Drehen Sie Ihre Musik auf: In der Google Home-App können Sie eine Lautsprechergruppe mit Ihrem Lade-Lautsprecherdock und anderen Lautsprechern/Displays erstellen und diese dann an die Gruppe übertragen, um Ihr ganzes Zuhause mit Musik zu füllen.

Verwenden Sie Ihre Stimme zum Tippen: Mit Pixel Speech und Tensor G2 ist die Spracheingabe des Assistenten auf Ihrem Tablet fast dreimal schneller als das Tippen von Wörtern auf einem Bildschirm.

Videoanrufe: Wir haben das Google Meet-App-Erlebnis mit HD-Videoanrufen, automatischen Beleuchtungsanpassungen, 360-Grad-Hintergründen und kontinuierlichem Framing mit Tensor G2 auf das Pixel Tablet übertragen.

Widgets: Passen Sie das Aussehen Ihres Tablets mit Widgets an, z. B. dem Uhr-Widget, das Sie mit verschiedenen Farben und Formen personalisieren können, je nachdem, was Ihnen gefällt.

Erleben Sie immersive Unterhaltung: Auf dem 11-Zoll-Bildschirm des Tablets können Sie Ihre Lieblingsfilme, -sendungen und mehr streamen – alles in brillanten Farben und gestochen scharfer Auflösung.

Ihr Zuhause immer zur Hand: Das neue Home-Panel auf dem Pixel Tablet ermöglicht jedem in Ihrem Haushalt schnellen, einmaligen Zugriff auf Google Home direkt über den Sperrbildschirm oder die Schnelleinstellungen.

Wechseln zwischen Apps: Der große Bildschirm macht es auch einfach, zwischen Ihren Lieblings-Apps zu wechseln, die auf dem Pixel Tablet immer noch gut aussehen (und funktionieren).

» Pixel Tablet: Ladedock ist die größte Schwachstelle – kaum nutzbar, wenig Leistung und viel zu teuer (Meinung)

[Google-Blog]