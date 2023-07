Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Akkustand auf dem Homescreen – Google bringt beliebtes Live Wallpaper ‚Horizon‘ zurück

Google bietet Besitzern der Pixel-Smartphones nicht nur eine Reihe von schicken vorinstallierten Hintergrundbildern, sondern hat auch Live Wallpaper im Gepäck, die sich bei einigen Nutzern großer Beliebtheit erfreuen. Ausgerechnet das praktische Live Wallpaper Horizon fehlte aber sowohl auf dem Pixel 6a als auch auf den Pixel 7-Smartphones. Jetzt bringt man das animierte Hintergrundbild mit Akkustand-Andeutung zurück.



Live Wallpaper sind vielleicht nicht für jeden Nutzer etwas, können aber einige schicke Effekte auf den Homescreen bringen. Und in einigen Fällen sind es nicht nur zufällige oder vorab programmierte Effekte, sondern diese können Datenquellen verwenden. Mit dem von Google schon im Jahr 2016 eingeführten Live Wallpaper Horizon ist es möglich, sich den Akkustand direkt auf dem Hintergrundbild annähernd visualisieren zu lassen.

Horizon zeigt ein Panorama mit Horizont, bei dem die Sonne den Akkustand darstellen sollen. Je höher die Sonne steht, desto voller ist der Akku. Und so kommt es, dass zum Ende des Tages vielleicht auch am Homescreen die Sonne untergeht und es langsam Zeit wird, das Smartphone wieder aufzuladen, damit die Sonne morgen wieder aufgehen kann. Dieser nette Effekt ist wohl recht beliebt, doch das Live Wallpaper war sowohl auf dem Pixel 6a als auch den Pixel 7-Smartphones von Beginn an nicht zu finden.

Jetzt hat Google ein Update für die Hintergründe-App ausgeliefert, das diesen Live Wallpaper wieder wie gewohnt in der Kategorie „Living universe“ bzw. „lebendiges Universum“ listet. Einfach auswählen und schon könnt ihr diesen animierten Hintergrund wieder nutzen.

