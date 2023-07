YouTube Music: Der Miniplayer erhält neue Swipe-Gesten und ein permanentes Cast-Icon (Screenshots)

Googles Designer basteln immer wieder an der Oberfläche von YouTube Music und in diesen Tagen wird das nächste Update ausgerollt, das die Übertragung der Streams auf ein anderes Gerät in den Mittelpunkt rückt. Zusätzlich zum verschobenen Cast-Button gibt es außerdem neue Swipe-Gesten für den schnellen Wechsel zwischen einzelnen Titeln innerhalb einer Playlist.



YouTube Music verfügt seit jeher über den Miniplayer, der als kleine Leiste am unteren Rand der Oberfläche platziert wird und immer dann aktiv wird, wenn die aktuelle Wiedergabe in den Hintergrund rückt. Dieser Player enthält das Cover des aktuellen Songs, dessen Titel sowie wenige Buttons zur schnellen Musiksteuerung. Wird der Miniplayer nach oben geschoben, öffnet sich wieder die große Ansicht. Jetzt gibt es ein Update, bei dem der Button für den nächsten Titel durch das Cast-Icon zur Übertragung der Musik auf ein anderes Gerät ersetzt wird.

Mit der neuen Positionierung ergibt sich ein aufgeräumteres Menü am oberen Rand und gleichzeitig ist das Übertragen auf ein anderes Gerät noch einfacher. Das Problem daran ist allerdings, dass das Icon permanent gezeigt wird, auch wenn gar kein Cast-Empfänger zur Verfügung steht. Der NEXT-Button wird durch Swipe-Gesten ersetzt: Ein Swipe nach links oder rechts auf dem Miniplayer wechselt zum vorherigen oder nächsten Titel.

Die neue Oberfläche wird seit einigen Tagen ausgerollt und sollte mittlerweile bei allen Nutzern angekommen sein.

» Amazon Music Unlimited vier Monate gratis

[9to5Google]